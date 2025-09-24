Departamento de Texas revela datos devastadores: esta cantidad de menores ahogados en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Texas se mantiene como el estado con más muertes infantiles por ahogamiento en 2025, de acuerdo con datos del Departamento de Servicios Familiares y de Protección.

Hasta el 12 de agosto de este año, 69 menores habían perdido la vida en incidentes ocurridos no solo en lagos y ríos, sino también en tinas de baño, albercas privadas, comunitarias y complejos de apartamentos.

Norte de Texas, uno de los focos más críticos

Las estadísticas reflejan que el Norte de Texas acumula 14 decesos, con condados como Dallas, Collin, Tarrant y Denton particularmente golpeados.

En Dallas, cinco niños murieron en distintos escenarios: dos en albercas privadas, dos en una piscina de apartamentos y otro en una tina de baño.

En Collin, un niño de 3 años falleció en una piscina privada y un adolescente de 15 años en un estanque.

El condado de Tarrant registra siete decesos, entre ellos dos bebés de 11 meses en bañeras, una niña de 3 años en un lago y un niño de 2 años en una piscina privada. En Denton, la víctima más reciente fue una niña de 7 años que murió en un estanque.

Una tragedia que se repite cada año

Los ahogamientos infantiles en Texas muestran una tendencia persistente: en 2024 se contabilizaron 103 muertes, en 2023 fueron 90 y en 2022 la cifra llegó a 76, el mismo número que en 2021. Aunque este año todavía no concluye, las cifras ya alertan sobre el riesgo creciente.

De acuerdo con la revista científica Children, publicada en abril de 2024, los ahogamientos son una de las principales causas de muerte entre menores en todo el mundo y los incidentes aumentan durante el verano y los fines de semana.

Incluso cuando no resultan fatales, las consecuencias pueden ser devastadoras: secuelas neurológicas, trastornos motores, cognitivos o estados vegetativos.

Las autoridades y especialistas coinciden en la importancia de la prevención. Recomiendan mantener una supervisión constante sobre los menores cerca de cualquier cuerpo de agua, instalar medidas de seguridad en albercas privadas y educar a las familias sobre primeros auxilios básicos.

