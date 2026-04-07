EEUU activa plan de expulsiones masivas: ¿Cómo se prepara el gobierno para las redadas contra inmigrantes?

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La administración de Donald Trump enfrenta una encrucijada política tras cerrar el año pasado con cifras de ejecución por debajo de sus promesas de campaña. A pesar de los esfuerzos fiscales, el gobierno no logró alcanzar el millón de salidas forzosas ni las 100.000 camas diarias en centros de detención.

La polarización social aumenta debido a tácticas agresivas que han provocado incidentes trágicos, como la muerte de dos ciudadanos en Minnesota. No obstante, los asesores presidenciales mantienen su postura firme y descartan suavizar las medidas de control fronterizo e interior de cara a las elecciones legislativas.

El reporte "Mass Deportation Coalition Playbook" revela que el nuevo plan de “tolerancia cero” con más deportaciones y redadas mediante la fiscalización intensiva de empresas. Tendrían una estrategia de 21 puntos incluye la confiscación de bienes a personas deportables y el rastreo de quienes violaron los términos de sus visas.

¿Qué medidas incluye el nuevo plan de “tolerancia cero”?

La propuesta técnica sugiere el uso de alertas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para informar a los empleadores sobre trabajadores sin estatus válido de manera inmediata. Además, el plan contempla restringir el acceso a cuentas bancarias y aplicar multas elevadas a cualquier extranjero que infrinja las leyes de inmigración vigentes.

El zar fronterizo Tom Homan asegura que, para este Gobierno, "toda persona" que viole la ley migratoria califica como un criminal sujeto a detención. Esto coloca a los 12 millones de indocumentados en el país, incluyendo beneficiarios de Parole Humanitario y CBP One, bajo la amenaza directa de expulsión.

Para ejecutar estas operaciones, el Congreso aprobó un presupuesto de 170.000 millones de dólares y la contratación de 10.000 nuevos agentes federales. La meta final consiste en saturar la capacidad de respuesta del sistema para acelerar las salidas del territorio nacional sin precedentes.

¿Cómo afecta el nuevo plan de “tolerancia cero”?

Abogados y exjueces de inmigración advierten que estas políticas, construidas mediante órdenes ejecutivas, violan los derechos constitucionales básicos de los procesados. La exjueza Dana Marks denuncia que el 73% de los detenidos actuales por ICE carece de antecedentes criminales graves.

El colapso en las cortes de inmigración, que acumulan 3.7 millones de casos, obliga a muchos solicitantes a abandonar sus recursos legales ante las malas condiciones de detención. La administración busca simplificar los juicios para emitir órdenes de remoción aceleradas que eviten las revisiones judiciales prolongadas.

Los críticos señalan que el discurso oficial es engañoso respecto al flujo migratorio real durante administraciones pasadas para justificar el uso de la fuerza. Las organizaciones civiles exigen la creación de tribunales independientes que aíslen los procesos de las influencias políticas del Poder Ejecutivo.

¿Qué derechos permanecen vigentes en estos momentos?

A pesar del entorno restrictivo, los inmigrantes conservan el derecho al debido proceso, lo que incluye una notificación adecuada y la oportunidad de ser oídos. La abogada Rebeca Sánchez-Roig enfatiza que el derecho a contar con un representante legal, a costo propio, sigue siendo una herramienta fundamental.

Aquellas personas que expresen un temor creíble de persecución o tortura en sus países de origen mantienen la facultad de solicitar asilo o protección bajo convenios internacionales. Sin embargo, la efectividad de estas defensas depende de una declaración clara y rápida del miedo ante las autoridades federales.

Se prevé que el 2026 sea un año de litigios intensos en las cortes federales para frenar o modular estas tácticas de "tolerancia cero". La resistencia legal y la cooperación de los gobiernos locales serán los únicos límites prácticos frente a la expansión de las unidades federales de deportación.

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