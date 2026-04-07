Donald Trump acepta un alto al fuego con Irán: ¿Por cuánto tiempo?

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que disipa, al menos temporalmente, los temores de una conflagración total en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión de hostilidades contra Irán por un período de 14 días.

La decisión se tomó tras una reunión estratégica en la Casa Blanca con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor de ese país, Asim Munir.

A través de su plataforma Truth Social, Trump confirmó que detuvo la "fuerza destructiva" que estaba programada para atacar territorio iraní esta misma noche.

La condición innegociable para mantener esta tregua es que la República Islámica acceda a la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

“Sujeto a que Irán acceda [a las condiciones]... accedo a suspender el bombardeo y el ataque por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO EL FUEGO bilateral!”, sentenció el mandatario estadounidense.

El factor económico: El Estrecho de Ormuz

El conflicto, que escaló significativamente desde los ataques del pasado 28 de febrero, tenía como punto de quiebre el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, una vía vital por donde circula el 20% del consumo mundial de petróleo.

Con este alto al fuego, la comunidad internacional respira ante la posibilidad de que se normalice el flujo comercial global.

“Casi la totalidad de los puntos de contención han sido acordados; un período de dos semanas permitirá finalizar dicho acuerdo”, explicó el inquilino de la Casa Blanca, celebrando que el histórico conflicto entre ambas naciones esté, según su visión, próximo a una resolución diplomática.