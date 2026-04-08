¿Se acabó la paz? Irán cierra el estrecho de Ormuz tras nuevos ataques: esto se sabe

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El gobierno de Irán anunció este miércoles el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito comercial y la suspensión del alto el fuego temporal que mantenía con EEUU e Israel.

Esta drástica medida ocurre apenas horas después de que las partes acordaran una tregua de dos semanas, la cual se vio fracturada por una serie de bombardeos masivos de las fuerzas israelíes sobre territorio libanés, informó EFE.

Situación actual en Irán

La tensión alcanzó su punto máximo tras un ataque contra una refinería iraní en la isla de Lavan y la ofensiva israelí sobre más de 100 objetivos de Hezbolá en el Líbano.

Ante este escenario, Teherán movilizó a sus fuerzas armadas para identificar objetivos militares, asegurando que castigará lo que considera una violación directa a los acuerdos de paz alcanzados recientemente.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz

Irán decidió suspender el paso de buques petroleros y barcos comerciales por el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula el 20% del petróleo del mundo. Aunque el martes se había prometido mantener el paso abierto bajo control militar, el gobierno iraní dio marcha atrás tras los ataques de este miércoles.

El cierre busca presionar a la comunidad internacional ante el incumplimiento de las condiciones de la tregua.

Escalada militar en el Líbano

Mientras el acuerdo de paz parecía avanzar, Israel lanzó lo que calificó como su "mayor ataque" en el Líbano desde el inicio de las hostilidades en marzo. Los bombardeos impactaron edificios residenciales y centros de mando, dejando decenas de muertos y cientos de heridos.

El gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que el alto el fuego pactado no incluía sus operaciones contra el grupo Hezbolá en territorio libanés.

Preparación para una respuesta armada

Las agencias oficiales de Irán informaron que sus militares ya están seleccionando objetivos estratégicos para responder a la ofensiva israelí. Desde el sector oficial advierten que, si los ataques en el Líbano no se detienen, Irán se retirará formalmente de cualquier pacto de no agresión.

Preocupación por el comercio mundial

La interrupción del transporte marítimo genera una alerta global por el posible desabastecimiento de suministros. Gobiernos de la región, como el de Pakistán, pidieron moderación a todas las partes y el respeto al alto el fuego para evitar un colapso en la economía internacional. Sin embargo, la permanencia del acuerdo de paz depende ahora de que cesen las incursiones militares en la zona fronteriza.

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