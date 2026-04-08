Acusado de espionaje en 2025: el francés Julien Février sale de El Rodeo I tras 15 meses de prisión

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El ciudadano francés Julien Février, quien era considerado el último nacional de su país retenido por motivos políticos en Venezuela, está en libertad.

Según confirmó este miércoles 8 de abril el diario Libération, Février ya se encuentra en camino a Francia tras permanecer bajo custodia durante 15 meses.

Detención en medio de la crisis

Février, de 35 años y natural de Toulouse, fue arrestado en enero de 2025 bajo acusaciones de presunto espionaje y conspiración.

Su familia siempre mantuvo que Julien era un civil ajeno a las pugnas políticas del país.

Durante la mayor parte de su detención, el francés estuvo recluido en el centro penitenciario Rodeo I, reportó EFE.

Su hermano, Nicolás Février, relató a la prensa francesa que Julien atravesó "semanas particularmente difíciles" antes de concretarse su salida el pasado lunes.

El contexto de la amnistía 2026

La liberación de Février se enmarca en el proceso gradual de excarcelaciones que vive Venezuela tras los eventos políticos del 3 de enero de 2026.

Aunque en febrero se promulgó una ley de amnistía que permitió la salida de cientos de prisioneros, el nombre del francés no figuraba en las listas iniciales, lo que mantuvo en vilo a la diplomacia de Emmanuel Macron hasta esta semana.

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