¿Fue un error de Kristi Noem? La polémica medida de la TSA que ahora tildan de "temeraria"

Suscríbete a nuestros canales

La senadora demócrata Tammy Duckworth exigió formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reinstaure la obligatoriedad de "quitarse los zapatos" en los controles de seguridad, una medida que fue eliminada el año pasado pero que ahora es calificada como una "vulnerabilidad catastrófica".

La carta, dirigida al administrador interino de la TSA, Ha Nguyen McNeill, surge tras revelarse informes de seguridad que cuestionan la capacidad tecnológica actual para detectar amenazas ocultas en el calzado.

El fin de una era: la decisión de Kristi Noem

En julio de 2025, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, puso fin a una de las normas más detestadas y duraderas de la aviación estadounidense.

Implementada originalmente en 2006 tras el intento de atentado del "terrorista de los zapatos", Richard Reid, la política exigía que todos los viajeros de entre 12 y 75 años (excepto los miembros de TSA PreCheck) pasaran descalzos por los escáneres.

El argumento oficial: Noem aseguró que los "avances tecnológicos de vanguardia" permitían mantener la seguridad reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

El objetivo: Modernizar la experiencia del viajero de cara a las celebraciones del 250 aniversario de EE. UU. y el Mundial de Fútbol 2026.

Una advertencia "imprudente y peligrosa"

La senadora Duckworth, basándose en una investigación interna del organismo de control del DHS, sostiene que la eliminación de la norma fue un acto impulsivo.

“Permitir que una deficiencia de seguridad potencialmente catastrófica permanezca vigente durante siete meses traiciona la misión de la TSA”, denunció Duckworth en la misiva obtenida por CBS News.

Según la investigación citada, los escáneres actuales no pueden inspeccionar el calzado de manera efectiva, lo que habría creado una "vulnerabilidad inadvertida" que los grupos terroristas podrían explotar.

El Mundial 2026 en el horizonte

La urgencia de Duckworth responde a la proximidad de la Copa del Mundo, que comenzará en poco más de dos meses.

Con millones de turistas extranjeros a punto de llegar a ciudades sede en todo el país, la senadora advierte que mantener la política de "zapatos puestos" aumenta exponencialmente el riesgo de que se introduzcan artículos peligrosos en vuelos comerciales durante el evento más vigilado del mundo.

¿Por qué nos quitamos los zapatos?

La norma original no fue un capricho burocrático, sino una respuesta directa a una amenaza real:

Diciembre de 2001: Richard Reid intentó detonar 280 gramos de explosivos escondidos en sus zapatos durante un vuelo de París a Miami.

Consecuencia: Reid cumple cadena perpetua y, desde entonces, el calzado se convirtió en una prioridad de inspección global.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube