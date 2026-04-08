¡Adiós al Mandarin Oriental! Todo sobre la gran implosión de este 12abr en Miami

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Este domingo 12 de abril de 2026, Miami será testigo de la implosión del emblemático hotel Mandarin Oriental en Brickell Key, un evento que las autoridades han calificado como la demolición controlada más grande en la ciudad en más de una década.

Tras un año de minuciosa planificación, el proyecto entra en su fase final. Si vives en la zona o planeas transitar por Brickell este fin de semana, aquí tienes todo lo que necesitas saber para evitar contratiempos y garantizar tu seguridad.

La zona de exclusión: lo que debes evitar

A partir de las 7:30 a. m. del domingo, se establecerá un perímetro de seguridad de 800 pies alrededor del hotel. El área incluye puntos críticos y residenciales que estarán bajo vigilancia estricta:

Edificios afectados: St. Louis Condos, Brickell Key One, Isola y Brickell Key Centre.

La regla de oro: No es obligatorio evacuar, pero las autoridades exigen que cualquier persona dentro de este radio permanezca en el interior de sus viviendas hasta que la nube de polvo se disipe por completo.

Seguridad: El oficial Michael Vega confirmó que se han contratado oficiales fuera de servicio para cubrir cada intersección, asegurando que nadie ajeno a los equipos de demolición ingrese al área.

Restricciones de tráfico y horarios

La movilidad en Brickell Key se verá seriamente limitada. Si necesitas salir de la isla, el tiempo corre:

Cierre total: El acceso y salida de la isla se cerrará a las 7:00 a. m. del domingo.

Reapertura: Se estima que el tráfico vuelva a la normalidad alrededor de la 1:30 p. m., una vez que el área sea declarada segura y despejada.

¿Qué podría retrasar la implosión?

A pesar de la precisión quirúrgica del equipo de demolición, los organizadores han identificado únicamente dos factores que podrían posponer el evento:

Condiciones climáticas: La presencia de rayos en la zona. Presencia humana: Que personas imprudentes permanezcan dentro de la zona de exclusión al momento del conteo regresivo.

El fin de una era en Brickell Key

La demolición del Mandarin Oriental marca el inicio de una nueva fase de desarrollo inmobiliario en una de las zonas más exclusivas de Miami.

Durante más de dos décadas, el hotel fue un referente del lujo en Brickell Key, y su desaparición este domingo será, sin duda, un hito histórico para la infraestructura de la ciudad.

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