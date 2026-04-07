¿Debes multas en Miami? El truco legal para borrar recargos que vence en pocos días

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Desde el 6 de abril hasta el 19 de abril de 2026, el Condado de Miami-Dade ha puesto en marcha su iniciativa anual "Operación Green Light" (Luz Verde).

El Secretario del Tribunal y Contralor, Juan Fernández-Barquín, está al frente de este programa con un objetivo muy claro: ayudar a los residentes a saldar multas de tráfico, tickets de estacionamiento y costos judiciales penales que tengan pendientes, todo sin tener que enfrentar esos altos recargos por cobranza.

Esta medida es realmente significativa. Según informes de medios locales como Telemundo 51, el programa elimina el recargo del 30% que normalmente se aplica cuando una deuda es enviada a una agencia de cobros.

En años anteriores, este incentivo ha permitido a los conductores ahorrar más de un millón de dólares en tarifas adicionales.

¿Cómo puede beneficiarse de este programa para recuperar la licencia de conducir en Miami-Dade?

El proceso está diseñado para ser rápido y accesible para todos los residentes. Puede participar de las siguientes maneras:

En línea: A través del portal oficial.

Por teléfono: Llamando a los números que ha habilitado la oficina del Clerk.

En persona: Visitando cualquiera de las sedes del tribunal en el condado durante el horario de oficina.

Planes de pago: Si no puede pagar la deuda total de una vez, tiene la opción de iniciar un plan de pago con cuotas mínimas (en algunos casos desde $25 al mes) para evitar la suspensión.

Restricciones: ¿Quiénes no califican para recuperar la licencia de conducir en Miami-Dade?

Aunque el programa tiene la intención de ayudar a la mayoría, hay algunas excepciones muy claras.

No podrás recuperar tu licencia a través de la Operación Green Light si tu suspensión se debe a: Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI), infracciones graves que pongan en riesgo la seguridad vial o causen lesiones, falta de seguro social o incumplimiento en el pago de manutención infantil, y tener demasiados puntos en tu historial de conducción.

¿Cuál es el impacto social y económico de este programa?

"Este programa no se trata solo de números, sino de personas", comentó Fernández-Barquín en una entrevista con medios locales.

El impacto se siente directamente en padres que necesitan llevar a sus hijos a la escuela o en trabajadores que dependen de su auto para mantener su empleo, sin el miedo constante de ser detenidos.

Si tienes cargos pendientes, este es el momento de actuar. Una vez que saldes tu deuda o establezcas un plan de pago, la oficina del Clerk enviará una notificación al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) para que puedas restablecer tu privilegio de conducir de inmediato.

Tienes hasta el 19 de abril para aprovechar estos ahorros y volver a las calles de Miami de manera legal y segura.

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