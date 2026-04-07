IRS: cómo solicitar la prórroga para declarar impuestos antes del 15 de abril

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A medida que se acerca la fecha límite del 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos (EEUU), ha recordado oficialmente a millones de contribuyentes que no es necesario entrar en pánico si no tienen la documentación requerida lista. La agencia ha habilitado los mecanismos para solicitar una extensión automática de seis meses, lo que traslada la fecha final de presentación hasta el 15 de octubre de 2026.



Sin embargo, para hacer uso de este beneficio, sin enfrentar consecuencias financieras, es vital comprender las reglas establecidas.



1. El reloj no se detiene: la solicitud es obligatoria

El mayor error que puede cometer un contribuyente es asumir que la prórroga es automática por el simple hecho de no presentar la declaración. Para obtener esos seis meses extra, se debe enviar una solicitud formal a más tardar el lunes 15 de abril. Si la fecha pasa y no se ha enviado el formulario ni la declaración, el contribuyente entra en un estado de incumplimiento que genera multas inmediatas.



2. ¿Cómo gestionar la extensión?

El IRS ofrece herramientas digitales para que el proceso sea rápido y seguro:

IRS Free File: esta plataforma gratuita permite a los contribuyentes (independientemente de su nivel de ingresos) solicitar la prórroga de forma electrónica.

Formulario 4868: este es el documento técnico necesario para la "Solicitud de Prórroga Automática". Al enviarlo, el sistema otorga el tiempo adicional de manera inmediata, sin necesidad de dar explicaciones o motivos por el retraso.

3. La advertencia de oro: la prórroga no es para pagar

Este es el detalle que genera más confusión y deudas. El IRS es categórico, es decir, la extensión de tiempo es exclusivamente para presentar los documentos (la declaración), no para postergar el pago de los impuestos adeudados.

El pago estimado: los contribuyentes deben calcular cuánto deben y enviar ese pago antes del 15 de abril.

Consecuencias del impago: si el IRS detecta que debías dinero y no pagaste al menos el 90% de tu responsabilidad fiscal antes de la fecha límite, comenzarás a acumular intereses mensuales.

Sanciones severas: las multas por pago tardío pueden escalar rápidamente hasta alcanzar un 25% del monto total de la deuda, lo que puede convertir un descuido administrativo en un problema financiero grave.

4. Excepciones de "plazo especial"

Existen situaciones particulares donde los ciudadanos reciben más tiempo entre las cuales destacan:

Zonas de desastre: aquellos que vivan en áreas declaradas como zonas de desastre por el gobierno federal de EEUU, suelen recibir extensiones automáticas.

Militares y expatriados: los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero o militares en zonas de combate tienen reglas y plazos diferentes que suelen extenderse más allá de la norma general.

5. Recomendación final para el contribuyente

Si aún no tienes tus formularios W-2 o 1099 completos, o si tu situación financiera es compleja este año, solicita la prórroga hoy mismo. No obstante, asegúrate de realizar un pago estimado a través de Direct Pay o cualquier otro sistema electrónico del IRS antes del lunes para mantener tu historial fiscal limpio y libre de cargos por intereses.

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