“Comenzará la batalla más grande”: la advertencia de Trump a Irán para garantizar el cumplimiento del alto al fuego

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La inquietud por el conflicto entre Estados Unidos e Irán prevalece, a pesar de los anuncios del mandatario estadounidense Donald Trump sobre el cese al fuego entre ambos países. Esto se debe a que, en una publicación reciente, el presidente indicó que sus fuerzas militares permanecerán cerca del territorio iraní.

Tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, este martes los dos países acordaron un alto el fuego de dos semanas, menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por Trump, quien prometió que aniquilaría a “toda una civilización”.

Punto de partida para futuras negociaciones

El alto el fuego marcaría un punto de partida para futuras negociaciones; sin embargo, aún se espera que los países determinen los términos finales podrían incluirse en una propuesta para poner fin definitivamente a la guerra, que ha provocado una crisis mundial del petróleo.

Para asegurarse de que Irán cumpla con el cese al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses desplegadas cerca de Irán permanecerán en la región hasta alcanzar lo que describió como un “acuerdo real”.

En un mensaje publicado en su cuenta de la plataforma Truth Social, Trump señaló que sus buques, aeronaves y personal militar estadounidense, junto con armamento adicional, “permanecerán en sus posiciones” hasta que se cumpla plenamente el acuerdo.

La pausa anunciada por Trump sería de un periodo de dos semanas, un acuerdo que se dio tras 39 días de enfrentamientos.

Pakistán acogerá las conversaciones entre EEUU e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, indicó que Islamabad acogerá el viernes conversaciones entre Irán y Estados Unidos, un posible acuerdo final.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado”, publicó Trump.

“Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, no habrá armas nucleares y el Estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro”, afirmó el presidente de EEUU.

“Mientras tanto, nuestras grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡Estados Unidos ha vuelto!”, manifestó de manera retórica.

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