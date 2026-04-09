Tragedia en Doral: mueren dos estudiantes tras incendiarse su auto en aparatoso choque

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La comunidad de Doral enfrenta una tragedia devastadora tras confirmarse la muerte de dos jóvenes estudiantes del Downtown Doral Charter Upper School (DDCUS).

El fatal incidente ocurrió la tarde del martes en la intersección de Northwest 87th Avenue y 54th Street, cuando el vehículo en el que viajaban Mateo Dávila, de 17 años, y Alessia Tucci, de 16, perdió el control y se estrelló contra un poste de electricidad.

El impacto provocó que el automóvil estallara en llamas, un suceso que ha conmocionado tanto a los residentes locales como a las autoridades escolares, quienes confirmaron el deceso este miércoles a través de un comunicado oficial.

Pesar

La directora del plantel, la señora Acevedo-Isenberg, expresó su profundo pesar y describió a los adolescentes como miembros queridos de la familia "Dolphin".

Mateo Dávila destacaba como jugador del equipo de baloncesto de la escuela, mientras que su pareja, Alessia Tucci, dejó una huella profunda entre sus compañeros por su carisma y alegría.

Ante el impacto emocional que este evento genera en el cuerpo estudiantil, la institución desplegará consejeros de duelo en el campus para ofrecer apoyo psicológico, informó Telemundo Miami.

Eventos en honor

Familiares, amigos y entrenadores han comenzado a rendir tributos espontáneos en memoria de la pareja, mientras los padres de la comunidad escolar reciben recomendaciones para abordar el tema con sus hijos.

La administración del DDCUS enfatizó la necesidad de mantener una comunicación abierta y vigilar de cerca el bienestar emocional de los estudiantes durante los próximos días.

Esta tragedia subraya la necesidad de extremar precauciones en una zona de alto tráfico y deja un vacío irreparable en una de las instituciones educativas más reconocidas de la ciudad.

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