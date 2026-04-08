Sin aumento salarial: la Casa Blanca congela el beneficio para estos trabajadores

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La Casa Blanca redefine sus prioridades financieras con la reciente presentación del Presupuesto Fiscal 2027, un plan que privilegia el poderío bélico sobre el bienestar de la fuerza laboral administrativa.

La propuesta asigna una cifra histórica de 1,5 billones de dólares al sector defensa, mientras impone un severo recorte del 10% en el gasto discrecional civil, lo que equivale a una reducción de 73.000 millones de dólares para las agencias federales.

Esta redistribución de recursos marca una brecha profunda en la administración pública, ya que el personal militar recibirá ajustes salariales de entre el 5% y el 7%, un contraste directo con la austeridad aplicada al resto de los funcionarios.

¿Qué establece?

El documento omite cualquier incremento para los millones de empleados bajo el sistema General Schedule (GS), lo que se traduce en un ajuste del 0% para el año fiscal 2027 según detalla El Cronista.

Esta decisión profundiza la tendencia de estancamiento salarial, tras los aumentos marginales del 2% en 2025 y el escaso 1% registrado en 2026.

Para implementar este congelamiento, el Ejecutivo se ampara en el "plan de pago alternativo" del Título 5 del Código de Estados Unidos, una herramienta legal que permite ignorar la ley de comparabilidad salarial vigente ante supuestas condiciones económicas graves.

Resulta importante destacar que esta medida anula los mecanismos automáticos que buscan equiparar los sueldos públicos con los del sector privado.

Otros detalles

La ausencia de compensaciones por el costo de vida sitúa a los trabajadores federales en una posición de vulnerabilidad frente a la inflación acumulada.

Mientras el gobierno justifica el recorte para equilibrar las cuentas nacionales, los sindicatos advierten sobre una pérdida masiva del poder adquisitivo que afecta la retención de talento en áreas gubernamentales no militares.

La aprobación de este presupuesto sin modificaciones consolidaría un escenario donde la seguridad nacional acapara el capital, dejando la estabilidad económica de la fuerza laboral civil en un segundo plano dentro de la agenda de Washington para los próximos años.

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