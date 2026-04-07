Omaha busca bomberos y paga $70.000 anuales a los nuevos reclutas: estos son los requisitos

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El Departamento de Bomberos de Omaha, Nebraska, inició una convocatoria formal para reclutar nuevos integrantes ante la próxima ola de jubilaciones dentro de su equipo.

La institución ofrece un salario inicial de $70 000 anuales, complementado con un sólido paquete de beneficios de retiro.

Selección

Según informó Telemundo Nebraska, el proceso de selección prioriza a candidatos con una marcada vocación de servicio, ya que la labor trasciende el control de incendios para enfocarse en el apoyo integral a la comunidad.

Los aspirantes tienen oportunidad de consignar sus solicitudes directamente en las oficinas del departamento hasta el próximo 11 de mayo.

Recomendaciones

Verificar los requisitos físicos: asegúrese de contar con la condición óptima para superar las pruebas de resistencia exigidas por el departamento.

asegúrese de contar con la condición óptima para superar las pruebas de resistencia exigidas por el departamento. Preparar la documentación: acuda a la sede de Omaha con su identificación vigente y antecedentes académicos antes de la fecha límite.

acuda a la sede de Omaha con su identificación vigente y antecedentes académicos antes de la fecha límite. Enfoque comunitario: destaque en su entrevista experiencias previas en atención al público o voluntariados, ya que buscan perfiles que sirvan de pilar social.

destaque en su entrevista experiencias previas en atención al público o voluntariados, ya que buscan perfiles que sirvan de pilar social. Puntualidad en el trámite: evite dejar la entrega de la solicitud para el último día, considerando que el cierre administrativo es el 11 de mayo.

Importante recordar

Es importante recordar que esta apertura de vacantes responde a una planificación estratégica para garantizar la seguridad de la ciudad tras el retiro de los efectivos veteranos.

Convertirse en bombero en Omaha representa una oportunidad de estabilidad financiera y crecimiento profesional en uno de los cuerpos de seguridad más respetados de la región.

Si cumple con el perfil y busca un empleo con impacto directo en el bienestar ciudadano, debe presentarse en las instalaciones del departamento para iniciar su proceso de formación.

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