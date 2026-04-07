Más trenes, menos colas: el plan de California para unir Goleta y Los Ángeles

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Viajar por la costa de California será más sencillo a partir del próximo mes. La Agencia del Corredor Ferroviario Lossan, en alianza con autoridades de transporte de Ventura y Santa Bárbara, anunció una expansión significativa en el servicio del Pacific Surfliner, diseñada para mejorar la conectividad entre Los Ángeles y San Luis Obispo.

En tal sentido, y a partir del lunes 4 de mayo de 2026, el servicio incrementará su capacidad operativa de forma notable.

La nueva programación elevará a seis los viajes diarios hacia Goleta y a tres con destino final en San Luis Obispo.

Esta mejora busca ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros que se desplazan por motivos laborales y turísticos entre los condados del sur y el centro del estado.

Una alternativa real frente al automóvil

El corredor ferroviario Lossan destacó que este viaje adicional de ida y vuelta está estratégicamente ubicado en las horas pico de los días laborables.

Por lo que el objetivo es ofrecer a los viajeros habituales una alternativa cómoda y puntual frente a las congestionadas autopistas de California, reduciendo el estrés del trayecto y fomentando un transporte más sostenible.

De acuerdo con el reporte en medios locales, este avance es fruto de la colaboración entre la Comisión de Transporte del Condado de Ventura (Vctc) y la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (Sbcag).

Según las autoridades, la ampliación no solo beneficia a quienes viven en la zona, sino que potencia el turismo regional al conectar de manera más fluida puntos emblemáticos como Santa Bárbara y la Costa Central con el núcleo urbano de Los Ángeles.

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