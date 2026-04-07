Cómo afecta el proceso de "vetting" a tu solicitud de visa: conoce las categorías afectadas

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Desde el 30 de marzo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado (DOS) han iniciado una fase crucial de su programa de “vetting” o verificación exhaustiva.

Este proceso, que ahora abarca categorías que antes estaban exentas, tiene como objetivo profundizar en el perfil de cada solicitante antes de conceder cualquier beneficio migratorio.

A continuación, te explicamos qué implica, cómo te puede afectar y qué fuentes oficiales respaldan estos cambios.

¿Qué es el “vetting” y por qué es tan importante desde el 30 de marzo?

El “vetting” se refiere a un proceso de investigación o revisión minuciosa. En el ámbito migratorio de Estados Unidos, implica una evaluación exhaustiva de los antecedentes de un extranjero para determinar si podría representar un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

Según una alerta oficial de USCIS publicada el 30 de marzo de 2026, titulada "Actualización sobre el Fortalecimiento de la Evaluación y el Vetting de USCIS", la agencia ha implementado nuevas medidas que incluyen la revisión de redes sociales, chequeos biométricos en múltiples niveles y un análisis de riesgo que se alinea con el país de origen del solicitante.

La ampliación del escrutinio en redes sociales

Uno de los aspectos clave de esta actualización es la obligación de declarar la actividad digital.

Según información del Departamento de Estado (DOS), a partir del 30 de marzo de 2026, se añadirán 14 categorías de visas al requisito de inspección de redes sociales.

Los solicitantes deberán proporcionar todos los nombres de usuario que hayan utilizado en los últimos cinco años en plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram y LinkedIn, incluso si esas cuentas ya no están activas.

Categorías afectadas por el nuevo proceso de verificación “vetting”

Las categorías que se ven afectadas por el nuevo proceso de verificación han cambiado.

Antes, este tipo de revisión se centraba principalmente en estudiantes (visas F, M, J) y trabajadores especializados (H-1B). Sin embargo, la nueva directiva amplía su alcance para incluir a grupos más vulnerables y específicos:

Prometidos y familiares: Visas K-1, K-2 y K-3.

Trabajadores religiosos: Categorías R-1 y R-2.

Víctimas de delitos: Visas T (trata de personas) y U (ciertos crímenes).

Empleados domésticos y otros: Categorías A-3, G-5 y trabajadores en tránsito C-3.

Intercambio cultural: Visa Q.

Según fuentes legales como Phillips Lytle LLP y Boundless Immigration, el objetivo del gobierno es asegurarse de que los extranjeros no tengan actitudes hostiles hacia las instituciones o principios fundamentales de los Estados Unidos.

¿Qué buscan las autoridades de USCIS en tu información mediante el “vetting”?

El proceso de verificación no se limita a revisar antecedentes penales. Los oficiales consulares y de USCIS ahora tienen la responsabilidad de identificar:

Inconsistencias: Si lo que has declarado en tu formulario DS-160 o I-485 no coincide con lo que publicas en tus redes sociales.

Riesgos de Seguridad: Publicaciones que podrían interpretarse como apoyo a actividades ilegales o grupos extremistas.

Intención de Fraude: Pruebas de que el motivo de tu viaje no se alinea con el tipo de visa que has solicitado (por ejemplo, intentar trabajar con una visa de turista).

Cabe destacar que, según el boletín de USCIS, ocultar cuentas o intentar eliminar contenido antes de la entrevista puede ser visto como un intento de ocultar información negativa, lo que podría resultar en denegaciones automáticas o retrasos indefinidos debido a revisiones administrativas.

Impacto en los tiempos de espera

Este endurecimiento del proceso trae consigo una consecuencia directa: el aumento en los tiempos de procesamiento.

Al requerir una "verificación por capas" que involucra a varias agencias de inteligencia, los casos que antes se resolvían en meses ahora podrían tardar mucho más.

El portal oficial de USCIS.gov aconseja a los solicitantes que verifiquen regularmente el estado de su caso y se aseguren de que toda la documentación esté completa para evitar "holds" o pausas adicionales en la adjudicación de sus beneficios.

Si tienes un proceso pendiente, la recomendación de los expertos es clara: mantén una presencia digital coherente y sé completamente honesto en tus formularios oficiales, ya que el sistema de verificación actual es más exhaustivo que nunca.

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