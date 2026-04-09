El Velódromo de Río de Janeiro sufre daños tras incendio: bomberos resguardan el Museo Olímpico

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Un fuerte despliegue de emergencia logró controlar un incendio que afectó la cubierta del Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, ubicado en el Parque Olímpico de Barra.

El siniestro, que comenzó durante la madrugada del pasado miércoles, movilizó a 60 bomberos y más de 20 vehículos para evitar que las llamas destruyeran por completo uno de los recintos deportivos más importantes de la ciudad.

El alcalde Eduardo Cavaliere informó que, aunque las imágenes aéreas resultaban alarmantes, la estructura interna y el Museo Olímpico se mantuvieron prácticamente intactos.

Daños materiales y protección del museo

Según reportes realizados por la agencia EFE, el objetivo principal de los bomberos fue proteger el segundo piso del recinto, donde se encuentra el Museo Olímpico. Gracias a las maniobras realizadas tanto en el interior como en el exterior, el museo no sufrió daños significativos.

Sin embargo, la lona y los materiales del techo, que son especialmente delicados, necesitarán una renovación completa.

¿Cuál fue el origen del fuego?

Aunque todavía se investigan las causas exactas del siniestro, los informes preliminares indican que las llamas comenzaron en la parte externa de la estructura.

Este es el segundo incidente de este tipo que sufre el velódromo; en julio de 2017, un globo aerostático cayó sobre el techo provocando un incendio similar que también afectó la cubierta.

A pesar de que el fuego dañó una parte considerable del techo, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas y que la rápida intervención de las brigadas locales evitó daños mayores.

Importancia del recinto

El Velódromo de Río es un punto clave para el deporte brasileño. Actualmente:

Atiende a cerca de 5.000 alumnos en 33 disciplinas distintas.

Esta semana era sede de un mundial de esgrima.

Su pista de pino especial es considerada una de las más rápidas del mundo.

El Museo Olímpico recibió a más de 20.000 visitantes desde que abrió sus puertas.

Las autoridades continuarán evaluando la estructura para garantizar la seguridad de los deportistas y visitantes que utilizan las instalaciones diariamente.

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