Evita multas en California: por qué los mayores de 70 deben visitar el DMV cada 5 años

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Renovar la licencia de conducir en el "Estado Dorado" cambia de reglas al cruzar el umbral de las siete décadas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California recuerda a los conductores de edad avanzada que su proceso de renovación es ahora más riguroso y frecuente, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de todos en las carreteras.

Si usted o un familiar ha cumplido los 70 años, el método de renovación digital ya no es una opción; es momento de planificar una visita a la oficina local.

Nuevas reglas para conductores de 70+ años

El DMV establece criterios específicos para este grupo demográfico, priorizando la verificación presencial de las capacidades físicas y visuales.

Trámite presencial obligatorio: Al cumplir 70 años, la renovación ya no puede realizarse por internet o correo . Es mandatorio presentarse en una oficina del DMV para completar el proceso.

Vigencia reducida: A diferencia de los conductores más jóvenes, quienes disfrutan de periodos de validez más largos, los mayores de 70 deben renovar su documento cada cinco años .

Pruebas adicionales: Durante la visita, es común que se requiera una nueva prueba de visión y, en algunos casos, un examen de conocimientos actualizado o una evaluación de salud.

Los riesgos de dejar vencer la licencia

Conducir con un documento expirado en California no es un asunto menor. Si olvida la fecha de vencimiento, se enfrenta a las siguientes complicaciones:

Invalidez inmediata: Una vez pasada la fecha, la licencia queda vencida y usted pierde el derecho legal a operar cualquier vehículo motorizado. Sanciones económicas: Manejar con una licencia caducada puede resultar en multas costosas y, en casos de reincidencia, la incautación del vehículo. Problemas con el seguro: En caso de accidente, las aseguradoras podrían declinar la cobertura si el conductor no cuenta con un documento vigente, dejándolo financieramente vulnerable.

Consejos para una renovación exitosa

Para evitar largas esperas y contratiempos, el DMV recomienda seguir estos pasos:

Haga una cita: Utilice el portal web del DMV para agendar su visita con semanas de antelación.

Prepare su examen visual: Si usa anteojos o lentes de contacto, asegúrese de llevarlos a la oficina.

Complete la solicitud previa: Puede llenar el formulario de solicitud de licencia en línea antes de su cita para agilizar el proceso en la ventanilla.

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