Atención migrantes en Florida: nuevas licencias de conducir mostrarán tu estatus legal a partir de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Florida modificará el formato de las licencias de conducir para integrar de manera visible la condición de ciudadanía o el estatus legal del titular en el documento.

Esta medida forma parte del paquete legislativo "Florida SAVE Act", recientemente promulgado. La normativa establece que todas las licencias que se emitan, renueven o repongan deberán portar un indicador que especifique si el portador es ciudadano estadounidense o posee otro tipo de residencia legal. La transición iniciará formalmente el 1 de enero de 2027.

Aplicación gradual de la normativa

La nueva disposición no tendrá efectos retroactivos inmediatos. Los documentos vigentes mantendrán su validez total hasta la fecha de expiración impresa. El cambio se hará efectivo únicamente cuando el usuario deba realizar un trámite de renovación por vencimiento o solicite un reemplazo por pérdida o robo después de la fecha fijada. No es obligatorio realizar ninguna actualización anticipada para fines de conducción legal.

La ley exige específicamente que la condición de ciudadanía o estatus legal sea visible en el cuerpo del documento. Actualmente, muchas licencias ya tienen indicadores pequeños (como una estrella de oro para el REAL ID o la palabra "TEMPORARY"), pero la nueva normativa busca que sea un campo de datos explícito y fácil de leer para las autoridades electorales y policiales.

Requisitos y seguridad

Para implementar estos cambios, el estado se apoyará en el sistema REAL ID, con el cual ya cuenta más del 90% de los residentes. Las autoridades aclararon que la licencia actual sigue siendo el único documento necesario para operar vehículos; no se requerirá portar pasaportes adicionales durante encuentros rutinarios de tráfico. Aquellos que obtengan la ciudadanía podrán actualizar su documento para que la nueva condición quede reflejada en el sistema estatal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube