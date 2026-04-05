Tarifas y costos al alza encienden dilema en las rutas de EEUU: a cuáles conductores afectan

Suscríbete a nuestros canales

Con el conflicto en Medio Oriente, el precio del diésel subió cerca de un 41%, una situación que está golpeando con fuerza a los camioneros que trabajan por su cuenta en EEUU.

Los expertos aseguran que este aumento en los fletes se trasladará muy pronto a los precios de los productos básicos que la gente compra en el supermercado.

La situación es crítica para los pequeños transportistas. A diferencia de las grandes compañías, estos conductores no tienen contratos que obliguen a sus clientes a pagarles más cuando sube el combustible, por lo que asumen todas las pérdidas.

Sin dinero para seguir rodando

El principal problema para quienes tienen pocos camiones o trabajan solos es el flujo de caja. Muchos conductores están gastando miles de dólares de más para mover las mercancías, pero no reciben ese dinero de vuelta de forma inmediata.

Además, el sector sufre por un exceso de camiones en el mercado. Como hay demasiada oferta de transporte, los precios que se pagan por los viajes están estancados y no alcanzan para cubrir el combustible, que en varios estados ya supera los 5 dólares por galón.

Por esta razón, muchos dueños están prefiriendo dejar sus vehículos guardados o piensan en cerrar sus negocios definitivamente.

Estrategias extremas para sobrevivir

Para no quebrar, los conductores con más experiencia están cambiando sus rutas y buscando las estaciones de servicio más baratas. Un ejemplo de esto es Christopher Lloyd, un camionero de Virginia que invirtió 187 mil dólares en su propio camión en 2024 para ser su propio jefe y hoy lucha por mantenerse a flote.

Para ahorrar al máximo, Lloyd dejó de gastar los 130 dólares que cuesta lavar el camión y ahora rechaza viajes hacia zonas como New England, donde asegura que los clientes todavía quieren pagar tarifas viejas y bajas.

¿Cuántos camiones operan actualmente?

La cantidad de camioneros en el país siempre sube cuando hay mucha demanda de productos y baja cuando la economía se frena. El gran cambio ocurrió en 2022, cuando el transporte de mercancías cayó, dejando a demasiados camiones compitiendo por poca carga y obligando a muchas empresas a quebrar.

En la actualidad, se calcula que hay cerca de 450 mil camioneros independientes que realizan viajes de larga distancia con cargas completas en todo el territorio estadounidense.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube