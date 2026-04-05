Cuentas para menores en Venezuela: Mercantil publica requisitos según cada rango de edad

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El banco Mercantil dio a conocer los requisitos actualizados para la apertura de cuentas bancarias dirigidas a menores de edad en Venezuela, como parte de su programa orientado a impulsar la educación financiera desde etapas tempranas.

Dicha iniciativa permite que niños y adolescentes comiencen a familiarizarse con el sistema bancario bajo la supervisión de sus representantes legales.

Recaudos del banco Mercantil según la edad del menor

La entidad financiera estableció una clasificación de documentos dependiendo del rango de edad del solicitante.

Requisitos básicos por edad:

De 0 a 8 años: partida de nacimiento en original y copia legible.

De 9 a 17 años: partida de nacimiento y cédula de identidad del menor, ambas en original y copia.

Documentos de padres o representantes

Los adultos responsables también deben presentar documentación obligatoria para formalizar la solicitud. Estos recaudos son indispensables para validar la relación con el menor y garantizar la legalidad del proceso.

Requisitos de representantes:

Cédula de identidad o pasaporte vigente (original y copia).

Comprobante digital del RIF actualizado.

Casos especiales con autorización judicial

En situaciones donde la solicitud sea realizada por un representante legal que no sea el padre o la madre del menor, se exige un documento adicional.

Se trata de la autorización judicial emitida por un tribunal de menores, la cual debe presentarse en original y copia, certificando la capacidad legal del representante para actuar en nombre del menor.

Una vez reunidos todos los recaudos, los solicitantes pueden acudir a las oficinas del banco Mercantil para completar el proceso de apertura.

Entre sus beneficios se encuentra el acceso a herramientas digitales, control parental y opciones de ahorro adaptadas a jóvenes usuarios, lo que contribuye a su formación financiera.

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