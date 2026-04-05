Precios de visas para EEUU abril 2026: todo lo que necesitas saber antes de tu cita

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Planificar un viaje a los Estados Unidos (EEUU) durante este mes de abril de 2026 requiere una revisión detallada del presupuesto.

El Departamento de Estado (DOS) mantiene su estructura de tarifas diferenciadas, donde el propósito del viaje determina el monto exacto a cancelar por el procesamiento de la solicitud.

Tarifas de no inmigrante (estadías temporales)

Para quienes inician sus trámites este mes, los valores vigentes son:

$185 (B1/B2, F, M, J, I): Es el costo para las categorías más solicitadas, que incluyen turismo, negocios, estudiantes académicos, visitantes de intercambio y periodistas.

$205 (H, L, O, P, Q, R): Aplica para peticiones de trabajadores temporales, transferencias entre compañías y personas con habilidades extraordinarias.

$265 (K): Exclusiva para la visa de prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense.

$315 (E): Para inversionistas y comerciantes por tratado.

Visas de inmigrante (residencia permanente)

Si el objetivo es la mudanza definitiva, los costos de este abril se desglosan así:

Solicitud para pariente (I-130): $675 (o $625 si se realiza el trámite de forma digital).

Adopciones internacionales: Desde $920.

Procesamiento de peticiones familiares/empleo: Entre $325 y $345 adicionales según la complejidad del caso.

Requisito de residencia para 2026

Las autoridades migratorias recuerdan que, bajo las normativas actuales, los solicitantes deben programar sus entrevistas preferiblemente en el consulado o embajada de su país de origen o residencia legal.

Además, aunque hay sedes designadas para casos excepcionales, realizar el proceso fuera de la residencia habitual puede conllevar retrasos adicionales en la aprobación.

Por otra parte, vale destacar que existen grupos específicos exonerados de estos pagos este mes, entre los que destacan:

Solicitantes de visas diplomáticas (categorías A, G y NATO).

Participantes de intercambios culturales patrocinados por el gobierno de EEUU.

Empleados gubernamentales en misiones oficiales o de caridad.

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