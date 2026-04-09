El plazo de los tres años vence pronto: cómo recuperar miles de dólares del IRS este abril

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El tiempo se agota y hay millones de dólares sobre la mesa que podrían terminar en las arcas del Tesoro si no actúas de inmediato.

Este jueves el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que quedan menos de siete días para que expire el plazo legal para reclamar reembolsos pendientes de años anteriores.

Si olvidaste presentar tu declaración del año fiscal 2022, el próximo miércoles 15 de abril es tu última oportunidad. Después de esa fecha, cualquier saldo a tu favor quedará legalmente fuera de tu alcance.

La regla de los 3 años: ¿Por qué 2022 vence ahora?

El IRS aplica un límite estricto: los contribuyentes tienen un máximo de tres años para reclamar un reembolso.

La declaración de 2022 debía presentarse originalmente en 2023.

Al cumplirse los tres años en este 2026, el ciclo se cierra definitivamente.

"Después de los tres años, aunque tengas derecho a un reembolso, el gobierno ya no te lo entrega", advierte el contador público Arturo Murillo.

Créditos fiscales que podrías estar perdiendo

Muchos contribuyentes no declaran porque piensan que su ingreso fue muy bajo, sin saber que califican para créditos reembolsables que les darían dinero en efectivo:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC): Destinado a trabajadores de ingresos bajos a moderados.

Crédito Tributario por Hijos: Un alivio fundamental para familias con dependientes.

Créditos por Educación: Reembolsos por gastos universitarios o técnicos.

Créditos por Cuidado de Niños: Ayuda para cubrir gastos de guardería mientras trabajas.

¿Quiénes deben revisar sus archivos con urgencia?

Según el análisis de El Diario, existen grupos específicos con altas probabilidades de tener dinero "atrapado" en el IRS:

Trabajadores independientes o "gig workers": Aquellos con ingresos variables que no hicieron el cálculo final. Inmigrantes recientes: Personas con poca experiencia en el sistema fiscal de EE. UU. Personas que cambiaron de empleo o domicilio: Quienes pudieron haber perdido sus formularios W-2 en el proceso. Estudiantes: Que podrían calificar para créditos educativos de ese año.

Guía rápida: cómo reclamar tu dinero de 2022 hoy mismo

A diferencia de la declaración actual, las de años anteriores suelen requerir un proceso manual. Sigue estos pasos:

Busca los formularios correctos: Debes usar específicamente el Formulario 1040 del año 2022. No uses el de 2025 o 2024, ya que será rechazado. Documentación: Reúne tus W-2 y 1099 de ese año. Si los perdiste, puedes solicitar un "Transcript" (transcripción) de ingresos al IRS en su sitio web. Envío por correo postal: Importante: Las declaraciones de años previos no siempre se pueden enviar electrónicamente (e-file). Debes imprimirla, firmarla y enviarla por correo. Matasellos de seguridad: Asegúrate de enviarla por correo certificado antes del 15 de abril de 2026 para tener una prueba legal de que la enviaste a tiempo.

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