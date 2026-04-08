¡Reloj en marcha! Tienes 30 días para evitar que el IRS embargue tu cuenta bancaria

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reafirmó que no detendrá sus medidas de cobro forzoso contra los contribuyentes que hayan ignorado las notificaciones previas.

La clave para salvar su patrimonio reside en un documento crítico: el Aviso Final de Intención de Embargo.

Ignorar esta correspondencia no hace que la deuda desaparezca; por el contrario, activa un cronómetro legal que termina en la confiscación de activos financieros y propiedades.

El plazo de los 30 días: tu última oportunidad

Una vez que el IRS emite el Aviso Final, el contribuyente entra en una fase de "última instancia". A partir de la fecha de emisión del documento, usted tiene un plazo exacto de 30 días para tomar una de las siguientes acciones:

Regularizar la deuda: Realizar el pago total o establecer un plan de pagos. Presentar una apelación: Solicitar una Audiencia de Debido Proceso de Cobro si considera que el cobro es incorrecto. Negociar: Buscar una "Oferta de Compromiso" o solicitar el estatus de "No Cobrable Actualmente" debido a dificultades económicas.

¿Qué puede embargar el IRS si ignoras el aviso?

Si el plazo de 30 días expira sin una respuesta formal, el IRS tiene la facultad legal de avanzar sin necesidad de una orden judicial adicional. Las medidas incluyen:

Cuentas bancarias: El organismo puede congelar y retirar fondos directamente de sus cuentas de ahorro o corrientes.

Retención de salarios ( Garnishment ): Una parte considerable de su cheque de pago será enviada directamente al IRS antes de que usted lo reciba.

Bienes físicos: El embargo puede extenderse a propiedades, vehículos y otros activos de valor.

Reembolsos futuros: Cualquier reembolso de impuestos federales o estatales será confiscado automáticamente para cubrir la deuda.

El aviso como escudo legal

A pesar de su nombre intimidante, el Aviso Final de Intención de Embargo es también una garantía de sus derechos.

El IRS está obligado por ley a enviarlo antes de tomar medidas drásticas, otorgándole una ventana legal para defenderse.

Consejo de experto: Nunca asuma que el IRS ha cometido un error sin responder formalmente. La falta de respuesta se interpreta como una aceptación de la deuda, lo que acelera el proceso de embargo.

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