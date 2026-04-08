IRS puede pagar hasta $1.400 hoy: conozca cómo reclamar su cheque en estos simples pasos

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Recientemente se anunció que el plazo legal del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), esta próximo a vencerse.

Si vivió en EEUU durante la pandemia y no recibió sus pagos de alivio completos, el tiempo se agota. Muchos ciudadanos perdieron parte de este dinero por errores comunes en sus impuestos o cambios en su situación familiar.

Sin embargo, todavía es posible recuperar esos fondos mediante el Crédito de Reembolso por Recuperación, un proceso directo que permite corregir declaraciones pasadas o presentar las que nunca se enviaron, informó Solo Dinero.

Pasos para localizar su dinero

Para verificar si el gobierno le debe fondos, debe revisar sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021. Es vital confirmar si solicitó el crédito correspondiente o si la casilla quedó vacía.

El IRS permite crear una cuenta en línea donde puede ver exactamente cuánto dinero le enviaron y si hay saldos pendientes. Los fondos aún pueden sumar $1.400 por persona.

Los cambios en la vida personal también cuentan. Si en esos años tuvo un hijo, sus ingresos bajaron o cambió su estado civil, su pago original debió ser mayor. Incluso quienes no tenían la obligación de declarar impuestos en ese momento pueden hacerlo ahora para solicitar su cheque.

Obstáculos que afectan a los latinos

En las comunidades hispanas, el uso del número ITIN, el temor a trámites legales o la falta de documentos en español causaron que muchas familias dejen pasar esta ayuda.

Es fundamental saber que los hogares con estatus mixto o trabajadores por cuenta propia también pueden tener derecho a estos beneficios.

El reloj corre: no pierda su reembolso

La regla del IRS es clara: solo tiene tres años desde la fecha límite original de presentación para reclamar reembolsos antiguos. Si no actúa dentro de este periodo, el dinero se pierde definitivamente.

No asuma que recibió el monto correcto de forma automática. Revisar sus documentos y buscar asesoría profesional es la única manera de asegurar que no deje cientos o miles de dólares sobre la mesa.

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