Formación gratuita y en línea sobre Simplificación de Trámites: así puedes inscribirte

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La Vicepresidencia Sectorial de Planificación anunció la apertura de un nuevo taller masivo enfocado en la Simplificación de Trámites, Transformación y Modernización del Estado.

La actividad, dictada bajo la modalidad online, se llevará a cabo el próximo jueves 9 de abril a las 9:00 a.m. a través de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación (FEVP).

Este programa de formación está dirigido a todo el pueblo venezolano interesado en conocer las nuevas dinámicas de gestión pública y eficiencia administrativa.

¿Cómo participar?

El proceso de inscripción es sencillo y completamente digital. Los interesados tienen plazo hasta este miércoles 8 de abril para formalizar su registro siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial: registroestudiantes.fevp.gob.ve.

registroestudiantes.fevp.gob.ve. Completar el formulario de inscripción con sus datos básicos.

Conectarse el jueves a la sesión en vivo a la hora pautada.

Un plan con alcance nacional

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó que esta jornada forma parte del Plan de Formación Masiva en Planificación Popular, una iniciativa que se mantiene activa desde junio de 2022.

Hasta la fecha, este esfuerzo educativo ha logrado hitos significativos en la democratización del conocimiento técnico:

174 cursos realizados desde su lanzamiento.

Más de 6,1 millones de personas formadas en todo el territorio nacional.

Con este nuevo taller, el Estado busca dotar a la ciudadanía de herramientas conceptuales sobre la modernización de los procesos públicos, impulsando una relación más ágil y transparente entre la administración y los usuarios.