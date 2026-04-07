Se acabaron las caminatas hasta la parada del bús en Nueva Jersey: conoce el nuevo servicio de NJ Transit

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El transporte público en la región noreste evoluciona para ofrecer soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de los viajeros modernos. La falta de opciones para llegar desde la puerta del hogar hasta las terminales principales representa un desafío histórico para el sistema.

Muchos residentes caminan largas distancias o dependen de vehículos privados para alcanzar las rutas troncales que los llevan a sus centros de trabajo. Esta nueva iniciativa tecnológica pretende eliminar esas barreras y fomentar el uso de los autobuses de lujo y trenes estatales este 2026.

La agencia estatal confirma que NJ Transit lanza sistema para transportar pasajeros desde sus casas a la parada de autobús a partir de este mes. Además, explica que el plan piloto funciona en los condados de Bergen y Monmouth mediante la aplicación Michael Lynch durante los días laborables.

¿Dónde opera el servicio NJ Transit?

En el condado de Bergen, las municipalidades de Tenafly, Englewood y Bergenfield ya cuentan con la disponibilidad de estas unidades de transporte compartido. Por su parte, en el condado de Monmouth, el servicio cubre específicamente a los ciudadanos de las comunidades de Freehold y Manalapan.

Los vehículos tienen una capacidad máxima para seis pasajeros y ofrecen rampas de acceso para personas que emplean sillas de ruedas en sus traslados. El horario de operación abarca desde las 6 A.M.hasta las 8 P.M.de lunes a viernes en todas las zonas mencionadas.

La administración diseña esta logística para fortalecer la conexión con los centros de transporte para viajeros y las rutas de autobuses de lujo de la empresa. El enfoque se centra en optimizar el tiempo de los usuarios y reducir la dependencia de los estacionamientos saturados en las estaciones.

¿Cómo reservar con NJ Transit y su plan piloto?

La forma más conveniente de solicitar el traslado consiste en utilizar la aplicación oficial para teléfonos inteligentes disponible en las tiendas digitales. Los usuarios que carecen de un dispositivo móvil también pueden pedir asistencia a través de la línea telefónica directa 973-233-4047.

El sistema de micro-tránsito permite que un vehículo recoja al pasajero prácticamente en la puerta de su residencia tras realizar la reserva previa. Esta modalidad de viaje compartido optimiza las rutas en tiempo real según la demanda de los vecinos que se dirigen hacia el mismo punto de conexión.

Michael Lynch, plataforma tecnológica aliada, gestiona los turnos y asegura que la espera del ciudadano sea mínima durante las horas de mayor actividad laboral. La integración de estos servicios digitales marca un hito en la modernización de la infraestructura vial de Nueva Jersey este año.

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