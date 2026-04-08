¿Eres profesional? Cadena de supermercados busca ejecutivos para diversos cargos en Caracas

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La cadena de supermercados Forum Super Mayorista ha anunciado una Jornada de Evaluación Profesional para expandir su estructura corporativa en Caracas.

Si eres especialista en áreas administrativas, contables o de mercadeo, esta oprtunidad es para ti.

Cargos Disponibles

La búsqueda se centra en perfiles técnicos y de análisis con experiencia comprobable en:

•Especialista Contable.

•Especialista de nómina con experiencia en Sistema SPI.

•Analista de RRHH.

•Analista de Compras.

•Analista de Cuentas por Pagar.

•Analista de Trade Marketing.

Para esta Jornada de Evaluación Profesional Forum busca ejecutivos con edades comprendidas entre 25 y 40 años, residenciados en Caracas, graduados en carreras vinculadas al área y con experiencia comprobable.

La recepción de documentos y entrevistas se realizarán, el dia jueves 9 de abril de 2026, desde las 8:30 AM a 12:00 PM, en la Sucursal Forum Plaza Venezuela, en Caracas. .

Requisitos

No olvides meter en tu carpeta los siguientes soportes, ya que son requisitos obligatorios para ser evaluado:

Cédula de Identidad: Copia vigente. RIF: Copia con dirección de habitación actualizada. Soporte Académico: Copia del Título de TSU o Licenciatura. Soporte Laboral: Constancias de trabajo que avalen tu experiencia en el cargo al que aspiras.

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