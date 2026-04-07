Tarjetas de crédito hasta por $1500: Banco venezolano y tienda de electrónica sellan alianza este mes de abril

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Aunque todavía no hay un anuncio con todos los detalles, se ha conocido extraoficialmente que, el Banco Nacional de Crédito (BNC) y la tienda de electrónica, SoyTechno, han pactado una alianza que beneficiará a sus clientes con buen registro de pagos.

Como beneficio principal, el BNC está otorgando tarjetas de crédito Visa de forma automática a clientes de la tienda para la adquisición de equipos.

El límite de estas tarjetas puede alcanzar los 750,000 bolívares, equivalentes a unos 1,582 dólares al cambio oficial actual. Todo dependerá del historial de compras y compromiso de pago del usuario.

La tasa de interés anual es del 60%, aunque podría bajar al 16% si se indexa al dólar bajo las normativas del BCV. Se recomienda a los usuarios revisar su banca en línea para verificar si ya cuentan con este beneficio crediticio.

Se espera que el anuncio oficial de esta alianza comercial sea el próximo jueves 9 de abril.

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