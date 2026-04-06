Tasa para la compra de divisas electrónicas en principales bancos: 6 de abril

Este 6 de abril, las principales entidades financieras (Banesco, Venezuela, Provincial y BNC), realizaron otra jornada de subastas y venta de divisas electrónicas a través de sus plataformas digitales.
A través de las redes sociales, usuarios y la cuenta especializada en temas financieros, VEMI Valores Económicos, detallaron en cuanto se fijó la tasa el día de hoy.
SIN EFECTIVO: El retiro por taquilla no está disponible para esta modalidad.
Tasa para la compra de divisas electrónicas este 6 de abril
Banco de Venezuela
Tasa: Bs 570,75
🔹️Comisión por Compra: 0,5% (aplicada al momento de la operación).
🔹️Comisión por Uso/Retiro: 2,5% (al consumir con la tarjeta electrónica).
🔹️Comisiones de Red: Variables según la plataforma del comercio.
🔹️Mínimos 10$ máximos 2000$
⚠️Esquema estrictamente electrónico
Uso Restringido: La tarjeta presenta limitaciones de aceptación en muchos sitios. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de transar.
BNC Banco: Subasta electrónica abierta pero en el modulo de Intervención
🔹 Tasa: Bs 570,75
🔹 Ruta: Web o App > Divisas > INTERVENCION
🔹 Uso: Debes pasar los fondos de la cuenta Libre Convertibilidad a la Tarjeta Electrónica.
Provincial: Intervención electrónica abierta
🔹 Mínimo: 10$ maximo 1000$
🔹 Tasa: Bs 570,75
🔹 Ruta: Web > Cta Bs > Quiero > Comprar divisas > INTERVENCION > electrónico USD
🔹 Uso: Tarjeta Electrónica
Banesco: Intervención electrónica abierta
🔹Tasa: Bs 570,75
🔹️Maximo: 1000$
🔹Ruta: Web > Cuenta Moneda Extranjera > INTERVENCION ELECTRÓNICA
🔹Uso: Tarjeta Electrónica
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