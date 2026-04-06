Tasa para la compra de divisas electrónicas en principales bancos: 6 de abril

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Este 6 de abril, las principales entidades financieras (Banesco, Venezuela, Provincial y BNC), realizaron otra jornada de subastas y venta de divisas electrónicas a través de sus plataformas digitales.

A través de las redes sociales, usuarios y la cuenta especializada en temas financieros, VEMI Valores Económicos, detallaron en cuanto se fijó la tasa el día de hoy.

​SIN EFECTIVO: El retiro por taquilla no está disponible para esta modalidad.

Tasa para la compra de divisas electrónicas este 6 de abril

Banco de Venezuela

Tasa: Bs 570,75

🔹️​Comisión por Compra: 0,5% (aplicada al momento de la operación).

🔹️​Comisión por Uso/Retiro: 2,5% (al consumir con la tarjeta electrónica).

🔹️​Comisiones de Red: Variables según la plataforma del comercio.

🔹️Mínimos 10$ máximos 2000$

⚠️​Esquema estrictamente electrónico

Uso Restringido: La tarjeta presenta limitaciones de aceptación en muchos sitios. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de transar.

BNC Banco: Subasta electrónica abierta pero en el modulo de Intervención

🔹 Tasa: Bs 570,75

🔹 Ruta: Web o App > Divisas > INTERVENCION

🔹 Uso: Debes pasar los fondos de la cuenta Libre Convertibilidad a la Tarjeta Electrónica.

Provincial: Intervención electrónica abierta

​🔹 Mínimo: 10$ maximo 1000$

🔹 Tasa: Bs 570,75

🔹 Ruta: Web > Cta Bs > Quiero > Comprar divisas > INTERVENCION > electrónico USD

🔹 Uso: Tarjeta Electrónica

Banesco: Intervención electrónica abierta

🔹Tasa: Bs 570,75

🔹️Maximo: 1000$

🔹Ruta: Web > Cuenta Moneda Extranjera > INTERVENCION ELECTRÓNICA

🔹Uso: Tarjeta Electrónica

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