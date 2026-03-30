Pagar el ISLR en el Banco de Venezuela: estas son las agencias habilitadas en la región central del país

El Banco de Venezuela (BDV) mantiene casi 30 agencias habilitadas para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de manera presencial.
Cabed estacar que el plazo para pagar el ISLR vence este martes 31 de marzo.
ISLR en el Banco de Venezuela
Las oficinas recaudadoras estarán activas desde las 08:30 de la mañana hasta las 06:00 de la tarde del martes 31 de marzo de 2026.
Sucursales en el Distrito Capital
- Avenida Universidad
- Torre del Seniat en Plaza Venezuela
Sucursales en Miranda
- Agencia del Ccct
- Agencia La Carlota en la avenida Francisco de Miranda
Agencias en la Región Central del país
En este sentido, algunas de las agencias recaudadoras en la región Central del país son las siguientes:
- Valencia: avenida Norte
- Maracay: Oficina de la calle Mariño.
- Cagua: Agencia ubicada en el casco central.
- La Victoria: Sucursal de la avenida Victoria
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