Lanzan una nueva plataforma de créditos en Venezuela: compre ahora y pague después

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En una alianza estratégica con la plataforma Ubii, fue lanzada una nueva plataforma de crédito bajo la modalidad compre ahora y pague después llamada Credix, la cual ofrece facilidades a los clientes de Fibex Telecom proveedor de internet.

Bajo el eslogan «Sácalo fácil a Credix». El modelo de gestión contempla ciclos de quince días, y en dos cuotas, para pagar el monto solicitado y aprobado sin intereses.

¿Cómo registrarse y acceder a la línea de crédito?

A través de un video en su página web, la plataforma desglosa los siguientes pasos:

Si eres cliente Fibex debes verificar en tu correo si tu credix fue aprobado Una vez aprobado, descarga la app e ingresa tus datos Entra a la app y confirma que tienes saldo a tu favor Listo ya puedes usarlo

¿Qué documentos necesito para registrarme?

• Si eres persona natural: Cédula de identidad o pasaporte.

• Si eres persona jurídica: Debes cargar los siguientes datos en el sitio web de UBII: Cédula de identidad del representante legal de la empresa, RIF de la empresa y Acta constitutiva.

¿Qué operaciones me permite realizar Ubii App?

• Transferir y recibir dinero entre usuarios Ubii en Bolívares.

• Hacer transferencias bancarias a cualquier cuenta y banco.

• Usar Pago Móvil.

• Pagar mediante código QR.

• Recargar tu línea telefónica.

• Pagar servicios de internet y televisión.

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