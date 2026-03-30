Credix

Lanzan una nueva plataforma de créditos en Venezuela: compre ahora y pague después

Por Indira E. Crespo M.
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 08:47 pm

En una alianza estratégica con la plataforma Ubii, fue lanzada una nueva plataforma de crédito bajo la modalidad compre ahora y pague después llamada Credix, la cual ofrece  facilidades a los clientes de Fibex Telecom proveedor de internet.

Bajo el eslogan «Sácalo fácil a Credix»El modelo de gestión contempla ciclos de quince días, y en dos cuotas, para pagar el monto solicitado y aprobado sin intereses.

¿Cómo registrarse y acceder a la línea de crédito?

A través de un video en su página web, la plataforma desglosa los siguientes pasos:

  1. Si eres cliente Fibex debes verificar en tu correo si tu credix fue aprobado
  2. Una vez aprobado, descarga la app e ingresa tus datos
  3. Entra a la app y confirma que tienes saldo a tu favor
  4. Listo ya puedes usarlo

¿Qué documentos necesito para registrarme?

• Si eres persona natural: Cédula de identidad o pasaporte.
• Si eres persona jurídica: Debes cargar los siguientes datos en el sitio web de UBII: Cédula de identidad del representante legal de la empresa, RIF de la empresa y Acta constitutiva.

¿Qué operaciones me permite realizar Ubii App?

• Transferir y recibir dinero entre usuarios Ubii en Bolívares.
• Hacer transferencias bancarias a cualquier cuenta y banco.
• Usar Pago Móvil.
• Pagar mediante código QR.
• Recargar tu línea telefónica.
• Pagar servicios de internet y televisión.

Visite nuestra sección de   Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América