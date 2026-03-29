Seniat informa horario habitual en Semana Santa: estos son los días de atención

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) confirmó que durante los primeros días de Semana Santa todas sus oficinas en el país mantendrán su horario habitual de atención, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes en la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), cuyo plazo vence el 31 de marzo.

La institución reiteró que el cumplimiento oportuno evita sanciones y facilita el cierre del periodo fiscal.

Llamado a declarar el ISLR antes del cierre del plazo

El organismo tributario exhortó a los ciudadanos que aún no han cumplido con su obligación a realizar el trámite antes de la fecha límite. Además, recordó que las sedes están disponibles para brindar orientación y asistencia en todo el proceso.

El Seniat precisó que sus sedes estarán funcionando con normalidad los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1° de abril, garantizando atención continua en todo el país. De esta forma, los usuarios podrán acudir sin interrupciones durante el asueto para realizar sus trámites fiscales.

Apoyo del Banco de Venezuela con 27 agencias habilitadas

Como parte del operativo especial de recaudación, el Banco de Venezuela activó 27 agencias con atención extendida para facilitar el pago del ISLR.

Estas oficinas estarán disponibles los días 30 y 31 de marzo, en horario comprendido entre 8:30 am y 6:00 pm, permitiendo a los contribuyentes realizar el pago de forma presencial.

Oficinas habilitadas para el pago del ISLR

A continuación, el listado de agencias del Banco de Venezuela habilitadas en todo el país:

Distrito Capital: CCC T nivel C-2, Sucursal Centro, Seniat Plaza Venezuela

Miranda: Sucursal La Carlota

Carabobo: Valencia, Av. Bolívar

Aragua: La Victoria (Av. Victoria), Cagua (calle Sucre), Maracay (sucursal)

Lara: Barquisimeto (sucursal)

Portuguesa: Acarigua (Av. Libertador)

Barinas: Barinas (cruce con calle Plaza)

Mérida: Mérida (calle 23)

Trujillo: Valera (Av. 10)

Zulia: 5 de Julio, Ciudad Ojeda

Falcón: Coro (Pasaje Talavera), Punto Fijo (Av. Bolívar)

Cojedes: San Carlos (Edif. Los Ruices)

Guárico: Calabozo (Carretera 05)

Bolívar: Ciudad Bolívar (Paseo Orinoco), Puerto Ordaz (Edif. Banvenez)

Táchira: Pirineos

Monagas: Maturín (Edif. Banvenez)

Sucre: Cumaná, Carúpano

Anzoátegui: El Morro

Nueva Esparta: 4 de Mayo

El Seniat recordó que también está disponible la opción de realizar la declaración y pago del ISLR de forma digital, lo que permite agilizar el proceso sin necesidad de acudir a oficinas.

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