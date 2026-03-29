Teleférico Warairarepano activa horario especial para Semana Santa: lista de precios actualizados

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Teleférico Warairarepano, anunció su cronograma de operaciones y la lista de precios para recibir a los visitantes durante el asueto de Semana Santa.

A través de sus redes oficiales, se informó que los usuarios podrán disfrutar de los espacios turísticos en un horario extendido que busca facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas posible.

La administración del sistema explicó que los cobros se realizarán en dólares o en bolívares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, se mantienen ciertos beneficios de exoneración para niños pequeños y adultos mayores.

Horarios de operación en Semana Santa

El teleférico funcionará en los siguientes bloques de tiempo según el día de la semana:

Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril : de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

: de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. Jueves 2 de abril al domingo 5 de abril: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Precios de las entradas

El costo de los boletos varía según la edad y la condición del visitante:

Entrada general: 10$

Niños de 7 a 12 años: 5$

Turista internacional: 30$

Niños menores de 6 años: Exonerados (no pagan).

Adultos mayores: Exonerados (mujeres a partir de 55 años y hombres a partir de 60 años).

Opciones y servicios especiales

Para quienes no requieren el recorrido completo o buscan mayor comodidad, se establecieron las siguientes tarifas:

Solo descenso : 5$ (para quienes suben por caminata y solo bajan en el teleférico).

: 5$ (para quienes suben por caminata y solo bajan en el teleférico). Solo acceso a caminerías : 4$ (no incluye el viaje de bajada en el teleférico).

: 4$ (no incluye el viaje de bajada en el teleférico). Cabina VIP (4 personas): 60$

(4 personas): 60$ Cabina Visión Extrema (6 personas): 80$

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube