Teleférico Warairarepano activa horario especial para Semana Santa: lista de precios actualizados

El Sistema Teleférico Warairarepano, anunció su cronograma de operaciones y la lista de precios para recibir a los visitantes durante el asueto de Semana Santa.
A través de sus redes oficiales, se informó que los usuarios podrán disfrutar de los espacios turísticos en un horario extendido que busca facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas posible.
La administración del sistema explicó que los cobros se realizarán en dólares o en bolívares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, se mantienen ciertos beneficios de exoneración para niños pequeños y adultos mayores.
Horarios de operación en Semana Santa
El teleférico funcionará en los siguientes bloques de tiempo según el día de la semana:
- Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril: de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Jueves 2 de abril al domingo 5 de abril: De 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Precios de las entradas
El costo de los boletos varía según la edad y la condición del visitante:
- Entrada general: 10$
- Niños de 7 a 12 años: 5$
- Turista internacional: 30$
- Niños menores de 6 años: Exonerados (no pagan).
- Adultos mayores: Exonerados (mujeres a partir de 55 años y hombres a partir de 60 años).
Opciones y servicios especiales
Para quienes no requieren el recorrido completo o buscan mayor comodidad, se establecieron las siguientes tarifas:
- Solo descenso: 5$ (para quienes suben por caminata y solo bajan en el teleférico).
- Solo acceso a caminerías: 4$ (no incluye el viaje de bajada en el teleférico).
- Cabina VIP (4 personas): 60$
- Cabina Visión Extrema (6 personas): 80$
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