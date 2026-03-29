Semana Santa 2026: Cashea impulsa hospedajes románticos con pagos de hasta 9 cuotas

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La llegada de la Semana Santa 2026 abre nuevas oportunidades para el turismo interno en Venezuela, y plataformas como Cashea apuestan por facilitar los viajes mediante planes de financiamiento accesibles.

Con opciones de hospedaje y paquetes turísticos que pueden pagarse en hasta nueve cuotas, la propuesta busca incentivar escapadas en pareja durante el asueto comprendido entre el 29 de marzo y el 4 de abril.

Cashea, conocida por permitir compras con inicial y cuotas sin interés en comercios aliados, amplía su oferta hacia el sector turístico, brindando facilidades que se ajustan al presupuesto de los viajeros.

Tucacas: plan full con todo incluido

Uno de los destinos destacados es Tucacas, con un paquete de 2 días y 1 noche que incluye transporte desde Caracas, hospedaje en el hotel Hesperia Morrocoy y paseos a destinos emblemáticos como Cayo Sombrero, Los Juanes y Bajo Tucupido.

El plan también contempla:

Barra libre de bebidas alcohólicas

Todas las comidas incluidas

Paseo en yate

Guía con atención personalizada

La salida está programada desde Plaza Venezuela a las 6:30 de la mañana, lo que permite aprovechar al máximo la experiencia en uno de los destinos más visitados del país.

Ocumare de la Costa

Otra opción disponible es Ocumare de la Costa, con estadías de 2 días y 1 noche en el Hotel La Paragua. Este paquete incluye visitas a La Ciénaga y la Bahía de Cata, dos de los atractivos más conocidos del litoral central.

Entre los servicios incluidos destacan:

Traslados terrestres y marítimos

Alimentación completa

Recreación y atención personalizada

Alojamiento con piscina y comodidades

Además, el plan contempla actividades organizadas en ambas jornadas, lo que garantiza una experiencia integral para quienes buscan descanso y entretenimiento.

Hotel California: opción familiar y extendida

Para quienes prefieren una estadía más prolongada, se ofrece un paquete de 5 días y 4 noches en el Hotel California, ideal para parejas o familias. Este incluye desayuno y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, con promociones que permiten la inclusión de un niño sin costo adicional bajo ciertas condiciones.

La combinación de destinos atractivos, planes completos y facilidades de pago perfila una Semana Santa con mayor movilidad turística.

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