¡Desde 3 dólares! Estos son los pescados más baratos para comer en esta Semana Santa

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Durante la Semana Santa, el consumo de pescado en Margarita aumenta de forma significativa, convirtiéndose en uno de los alimentos más importantes en la mesa de los venezolanos que habitan o visitan la isla.

En este periodo, el mercado local muestra variaciones en los precios, influenciados por la demanda estacional y la disponibilidad del producto.

Precios de las principales especies

Los costos del pescado fresco presentan diferencias según la especie, con opciones accesibles y otras más elevadas. Entre los valores reportados destacan:

Atún: alrededor de 3 dólares por kilo

Cabaña pintada: cerca de 3 dólares

Cabaña blanca: aproximadamente 5 dólares

Dorado: cerca de 7 dólares

Picua: alrededor de 8 dólares

Estos precios reflejan un mercado dinámico donde la demanda influye directamente en las cotizaciones.

Especies más buscadas en la temporada

Durante estos días festivos, algunas especies se convierten en las más demandadas en la isla. Entre ellos destacan el coro-coro, el pargo y el carite, considerados productos de alta preferencia gastronómica. Esta alta demanda contribuye a su mayor cotización en el mercado local.

Factores que afectan el costo del pescado durante el asueto festivo

El incremento de precios se asocia principalmente a la escasez de producto disponible. Comerciantes locales señalan que una parte importante del pescado es adquirida por viajeros que lo trasladan a otros estados, lo que reduce la oferta interna en Margarita y eleva los precios.

En Margarita, el consumo de pescado durante la Semana Santa tiene un fuerte componente cultural y religioso. Más allá de su valor económico, representa una tradición arraigada que también apoya a los pescadores locales.

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