Domingo de Ramos: programación de eucaristía, bendición y entrega de palmas en iglesias de Caracas

La Arquidiócesis de Caracas difundió este sábado parte de la programación para este 29 de marzo, domingo de ramos.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, la arquidiócesis indicó cuál es el horario de las misas, procesiones y bendiciones.
Semana Santa 2026
De acuerdo con la información que brindó la arquidiócesis, la programación en las diferentes parroquias quedó de la siguiente forma:
Parroquia Santa Ana Casalta III
- 9 am Eucaristía y bendición de las palmas y procesión (entrega de palmas en el bloque 13)
- 12 m Bendición y entrega de las palmas (sector La Esperanza)
- 04:30 pm Eucaristía con bendición de las palmas y procesión (enterga de palmas en el bloque 18)
Catedral de Caracas
- 09:00 am Misa de eucaristía presidida por el monseñor Raúl Biord Castillo SDB Arzobispo de Caracas
San Rafael de Arcángel
- La invitación de este templo se activa durante todo el día, desde las 07:30 am hasta las 05:00 pm
María Madre del Salvador
- La invitación es a las 8 am para la procesión desde la ciudad de La Esperanza
Domingo de Ramos en Caracas
Por su parte, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, difundió este sábado la programación para el Domingo de Ramos, 29 de marzo a través de sus canales oficiales.
De acuerdo con la programación difundida por la burgomaestre, las actividades pautadas para este 29 de marzo, domingo de ramos, son las siguientes:
- 9 am 1er torneo de pelotica de goma en las 22 comunas más votas por parroquia
- 10 am Viacrucis parroquiales en todas las parroquias del municipio
- 11 am Feria de emprendedores en la plaza Urdaneta y en la plaza Alí Primera
- 5 pm Misa de Domingo de Ramos. celebración 15 aniversario en Los Próceres
Resalta la alcaldesa Meléndez que ya son 15 años consecutivos en los que se lleva a cabo la misa de Domingo de Ramos en el municipio.
Visita nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube