Domingo de Ramos: programación de eucaristía, bendición y entrega de palmas en iglesias de Caracas

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La Arquidiócesis de Caracas difundió este sábado parte de la programación para este 29 de marzo, domingo de ramos.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la arquidiócesis indicó cuál es el horario de las misas, procesiones y bendiciones.

Semana Santa 2026

De acuerdo con la información que brindó la arquidiócesis, la programación en las diferentes parroquias quedó de la siguiente forma:

Parroquia Santa Ana Casalta III

9 am Eucaristía y bendición de las palmas y procesión (entrega de palmas en el bloque 13)

12 m Bendición y entrega de las palmas (sector La Esperanza)

04:30 pm Eucaristía con bendición de las palmas y procesión (enterga de palmas en el bloque 18)

Catedral de Caracas

09:00 am Misa de eucaristía presidida por el monseñor Raúl Biord Castillo SDB Arzobispo de Caracas

San Rafael de Arcángel

La invitación de este templo se activa durante todo el día, desde las 07:30 am hasta las 05:00 pm

María Madre del Salvador

La invitación es a las 8 am para la procesión desde la ciudad de La Esperanza

Domingo de Ramos en Caracas

Por su parte, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, difundió este sábado la programación para el Domingo de Ramos, 29 de marzo a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la programación difundida por la burgomaestre, las actividades pautadas para este 29 de marzo, domingo de ramos, son las siguientes:

9 am 1er torneo de pelotica de goma en las 22 comunas más votas por parroquia

10 am Viacrucis parroquiales en todas las parroquias del municipio

11 am Feria de emprendedores en la plaza Urdaneta y en la plaza Alí Primera

5 pm Misa de Domingo de Ramos. celebración 15 aniversario en Los Próceres

Resalta la alcaldesa Meléndez que ya son 15 años consecutivos en los que se lleva a cabo la misa de Domingo de Ramos en el municipio.

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