Semana Santa en Baruta: conozca los horarios de misas y recorridos para este Domingo de Ramos

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La Alcaldía de Baruta, invitó formalmente a todos los ciudadanos a participar en las actividades conmemorativas del inicio de la Semana Santa.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González, informó que el ciclo religioso arrancará oficialmente el próximo domingo 29 de marzo.

Las actividades principales se llevarán a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el Pueblo de Baruta, donde se espera una asistencia masiva de feligreses.

Entrega de palmas y horarios de misa

La jornada del Domingo de Ramos comenzará con la entrega de las palmas en tres turnos específicos: a las 07:30 am, a las 11:30 am y a las 03:30 pm. Estas entregas precederán a las ceremonias de bendición y a las misas programadas.

Habrá tres misas principales durante el día:

08:00 am : realizada en las afueras del templo con cantos del Grupo Agua Viva.

: realizada en las afueras del templo con cantos del Grupo Agua Viva. 12:00 pm : acompañada por los cantos de Serenos del Amanecer.

: acompañada por los cantos de Serenos del Amanecer. 04:00 pm: oficiada por Monseñor José Dionisio Gómez, con la participación del coro Voces Misioneras.

Recorridos y procesiones

Además de los actos litúrgicos, se realizarán procesiones por las calles del pueblo para representar momentos clave de la historia religiosa. La primera será a las 09:30 am, dedicada a la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén.

Por la tarde, a las 05:30 pm, se llevará a cabo la procesión de Jesús en el Huerto, cerrando así la programación pública de este primer día de la Semana Mayor. Las autoridades invitan a los vecinos a seguir los detalles adicionales a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía.

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