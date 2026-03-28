Iglesia

Semana Santa en Baruta: conozca los horarios de misas y recorridos para este Domingo de Ramos

Además de los actos litúrgicos, se realizarán procesiones por las calles del pueblo para representar momentos de la historia religiosa

Por Jennifer James
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 02:15 pm
Semana Santa en Baruta: conozca los horarios de misas y recorridos para este Domingo de Ramos

La Alcaldía de Baruta, invitó formalmente a todos los ciudadanos a participar en las actividades conmemorativas del inicio de la Semana Santa.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González, informó que el ciclo religioso arrancará oficialmente el próximo domingo 29 de marzo. 

Las actividades principales se llevarán a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el Pueblo de Baruta, donde se espera una asistencia masiva de feligreses.

Entrega de palmas y horarios de misa

La jornada del Domingo de Ramos comenzará con la entrega de las palmas en tres turnos específicos: a las 07:30 am, a las 11:30 am y a las 03:30 pm. Estas entregas precederán a las ceremonias de bendición y a las misas programadas.

Habrá tres misas principales durante el día:

  • 08:00 am: realizada en las afueras del templo con cantos del Grupo Agua Viva.
  • 12:00 pm: acompañada por los cantos de Serenos del Amanecer.
  • 04:00 pm: oficiada por Monseñor José Dionisio Gómez, con la participación del coro Voces Misioneras.

Recorridos y procesiones

Además de los actos litúrgicos, se realizarán procesiones por las calles del pueblo para representar momentos clave de la historia religiosa. La primera será a las 09:30 am, dedicada a la Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén.

Por la tarde, a las 05:30 pm, se llevará a cabo la procesión de Jesús en el Huerto, cerrando así la programación pública de este primer día de la Semana Mayor. Las autoridades invitan a los vecinos a seguir los detalles adicionales a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía.

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