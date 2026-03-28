¡Sin pagar de contado! 3 lugares para comer pescado frito esta Semana Santa en La Guaira

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La llegada de la Semana Santa 2026 activa el turismo en La Guaira, uno de los destinos preferidos por los caraqueños para disfrutar del mar y la gastronomía.

En medio de la tradición de consumir pescado durante estos días, surgen opciones atractivas que combinan buena comida, vista playera y facilidades de pago como Cashea.

Opciones para comer pescado frito sin pagar de contado con Cashea

En La Guaira, varios locales han adaptado sus ofertas para captar a los temporadistas, con combos, promociones y alternativas de pago accesibles. Estas son tres opciones destacadas:

1. Pollos Jack: combo playero con todo incluido

Ubicado en Camurichico, este establecimiento ofrece una propuesta pensada para quienes buscan comodidad en la playa.

Toldo + comida + bebida desde 50 dólares

Capacidad para hasta 3 personas

Posibilidad de pago en 2 cuotas con Cashea

Esta opción resulta ideal para familias o grupos que desean resolver todo en un solo lugar sin gastar de contado.

2. El Sabor de los Pátaru

En pleno Paseo Macuto, este local apuesta por una experiencia gastronómica más variada, con platos del mar y opciones exóticas.

Pescado frito

Calamares al ajillo

Paella

Sopas y jugos naturales

Además, el restaurante permite pagar con Cashea, lo que facilita el acceso a sus platos durante la temporada alta. También se espera que lancen combos especiales por Semana Santa.

3. Come Aki Restaurante

En la zona de Camurichico, este restaurante combina una ubicación privilegiada frente al mar con una oferta gastronómica centrada en el pescado fresco.

Aunque su propuesta se enfoca en la calidad del servicio, también se suma a la tendencia de atraer visitantes en temporada alta con experiencias completas.

En La Guaira, playas y restaurantes registran alta afluencia de visitantes, lo que impulsa ventas y servicios turísticos. Incluso, se pueden encontrar platos desde precios accesibles, dependiendo del lugar y la oferta.

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