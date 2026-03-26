¡Semana Santa en Margarita! Millonaria inversión revive al Parque El Agua: sepa más

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La isla de Margarita se prepara para la temporada de Semana Santa con un importante impulso económico dirigido a fortalecer su oferta turística.

Una inversión superior a los 7 millones de dólares busca recuperar espacios recreativos clave del Parque El Agua, con el objetivo de atraer a visitantes nacionales e internacionales durante uno de los periodos más concurridos del año.

El proyecto surge de la cooperación entre el sector público y privado, lo que ha permitido avanzar en la rehabilitación de infraestructuras destinadas al entretenimiento familiar, según informa el medio Bajo la Lupa .

Autoridades regionales han respaldado esta iniciativa desde su formalización en 2025, destacando que la unión de esfuerzos resulta fundamental para impulsar el desarrollo económico de la isla.

Principales trabajos en ejecución en el Parque El Agua

Las labores de recuperación se enfocan en modernizar y optimizar las instalaciones, adaptándolas a las exigencias actuales del turismo. Entre las mejoras más importantes destacan:

Actualización tecnológica de áreas recreativas

Construcción de nuevas estructuras para actividades acuáticas

Recuperación de espacios de esparcimiento familiar

Adecuación de zonas de comida y servicios

Optimización de áreas de entretenimiento

Avance de las obras

De acuerdo con las autoridades, los trabajos avanzan conforme a los cronogramas establecidos, lo que permite proyectar resultados visibles en el corto plazo. Este progreso resulta clave para aprovechar la alta afluencia de turistas durante el asueto de Semana Santa, considerado uno de los momentos más importantes para el sector.

La reactivación de estos espacios recreativos no solo beneficiará al turismo, sino también a la economía regional. Se espera que la inversión genere empleo directo e indirecto, además de dinamizar sectores como la hotelería, gastronomía y transporte, fortaleciendo así el tejido económico de Margarita.

Con este impulso financiero, la isla busca consolidarse nuevamente como uno de los destinos más atractivos de Venezuela.

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