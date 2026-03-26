Vidrios rotos y pánico: el video viral del enfrentamiento entre transportistas en Caracas

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El caos se apoderó de una unidad de transporte público en plena jornada laboral en Caracas. Un violento enfrentamiento entre dos conductores de autobús desató el pánico entre decenas de pasajeros.

El incidente escaló de los insultos a las agresiones físicas y daños materiales contra una de las unidades de transporte implicadas.

Al respecto, el video del hecho no tardó en volverse viral, encendiendo las alarmas sobre la falta de supervisión en el sector.

Hasta ahora se desconocen mayores detalles de las líneas involucradas. En las imágenes se puede observar que uno de los vehículos implicados cubre una ruta hacia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

¿Qué pasó?

El conflicto se originó cuando un conductor presuntamente le “robó” la ruta a otro, lo que desató la pelea y provocó daños en los vidrios de una de las unidades.

La situación causó temor entre quienes viajaban en los autobuses, mientras la discusión escaló de un enfrentamiento verbal a golpes físicos.

El incidente refleja la falta de supervisión en el transporte urbano caraqueño y la competencia entre conductores por rutas rentables.

¿A qué se enfrentan? Las sanciones para los choferes que protagonizan peleas en Caracas

Ley de Transporte Terrestre (Sanciones Administrativas)

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) tiene la potestad de actuar de inmediato:

Suspensión de la licencia Según el Artículo 179, se puede suspender la licencia de conducir por conducir de forma negligente o temeraria.

Revocación de la certificación de prestación de servicio La línea de transporte puede ser sancionada o el chofer puede quedar inhabilitado permanentemente para trabajar en el transporte público.

Retención de la unidad: El vehículo puede ser enviado a un estacionamiento judicial mientras se determinan las responsabilidades por los daños materiales (vidrios rotos).

Código Penal

Si la pelea pasó de los gritos a los golpes y daños físicos, entran en juego varios artículos:

Daños a la propiedad (Art. 473): Por romper los vidrios de la unidad ajena, el responsable puede enfrentar penas de arresto o multas severas, además de la obligación de pagar la reparación.

Lesiones (Art. 413 en adelante): Si alguno de los choferes o pasajeros resultó herido por los golpes o los cristales rotos, el victimario puede enfrentar desde meses hasta años de prisión, dependiendo de la gravedad de la lesión.

Agresión y riña (Art. 422): La ley sanciona la participación en riñas en lugares públicos, especialmente si se pone en peligro la vida de terceros (los pasajeros).

Ley de Convivencia Ciudadana

En el caso del Área Metropolitana de Caracas, las ordenanzas municipales estipulan:

Trabajo comunitario Obligación de realizar labores de limpieza o mantenimiento en espacios públicos.

Multas en unidades tributarias: Sanciones económicas que deben cancelarse de inmediato para evitar el arresto policial.

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