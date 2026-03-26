Baruta ejecuta estos proyectos para convertirse en centro financiero: incluye mejoras en servicios y telefonía

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Darwin González, el alcalde de Baruta, del estado Miranda, anunció que los proyectos en Bello Monte forman parte de un plan para convertir el municipio en un centro financiero en la ciudad.

Durante una entrevista en Unión Radio, el burgomaestre aseguró que ya están avanzando con "toda la reubicación de todos los servicios públicos" para ejecutar proyectos como la caminería o el parque lineal por la avenida principal de Bello Monte.

Proyectos en Baruta

De acuerdo con las declaraciones de González, los proyectos que se realizarán en el municipio permitirán la conexión con el resto de la ciudad, específicamente a los municipios Sucre y Libertador.

Asimismo, aseguró que "Ya empezamos los primeros 300 metros, que en Baruta es desde el puente Las Mercedes hasta Ciudad Banesco".

Agregó González que "se está haciendo toda la reubicación de todos los servicios públicos, los drenajes de agua, servicio de telefonía, todo lo que pasa debajo de las aceras (…)".

En este sentido, resaltó el alcalde que "vamos a tener este parque que será icónico, vanguardista y pensar la ciudad en algo intermunicipal".

Fondos para Baruta

Al respecto, González señaló que los fondos de inversión para estos proyectos en el municipio provienen de la empresa privada a través del esquema de responsabilidad social.

Mientras la alcaldía se encarga de costear el cultivo de árboles y la mano de obra. Adicionalmente, informó que la primera fase de la caminería estiman culminarla dentro de 4 meses aproximadamente.

Por otra parte, el burgomaestre aseguró que también se dará inicio al proyecto del Boulevard El Tolón.

"No vamos a cerrar ninguna vía, entendemos que en Las Mercedes sería contraproducente, pero sí vamos a ampliar las aceras para que la gente pueda caminar e interconectarse", aseguró González.

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