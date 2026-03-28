En imágenes: bajada de los Palmeros de Chacao da inicio a la Semana Santa este 28 de marzo

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Este sábado, 28 de marzo de 2026, la ciudad capital se llenó de devoción y alegría, con la tradicional bajada de los Palmeros de Chacao, una actividad religiosa que marca formalmente el inicio de la Semana Santa .

Cientos de personas se dieron cita desde las 10:00 de la mañana en el puesto de guardabosques de Sabas Nieves para acompañar a los cargadores en su descenso del cerro El Ávila.

Durante el trayecto, la música y los trajes coloridos transformaron el camino en una verdadera fiesta popular. Los palmeros, tras pasar varios días en la montaña, transportan las hojas que serán protagonistas en las celebraciones religiosas de los próximos días, manteniendo viva una promesa que une a la comunidad.

Camino a la bendición

Tras completar el descenso de la montaña, el grupo se dirige a la Iglesia San José de Chacao. En este templo se resguardan las palmas recolectadas para que sean bendecidas durante la misa de este Domingo de Ramos, momento en que se reparten entre los fieles que asisten a la ceremonia.

Madelein García

Madelein García

Una promesa contra la enfermedad

Esta costumbre nació en 1770 gracias al párroco José Antonio Mohedano. En aquel entonces, una fuerte epidemia de fiebre amarilla azotaba a la población. El sacerdote pidió a los trabajadores de las haciendas que subieran a buscar palmas para orar por el fin de la peste, prometiendo que, si la enfermedad cesaba, la tradición se mantendría para siempre.

Encuentro de tradiciones

El recorrido de este año no solo contó con los palmeros, sino que se convirtió en un festival de cultura popular. Diversas agrupaciones acompañaron el paso de las palmas, entre ellas:

Los Santos Inocentes de Caucagua.

Los Pastores del Niño Jesús de Los Teques.

Las Burras y Pollinos de El Pedregal.

Bandas show y coros musicales como el del Colegio María Auxiliadora.

Además, previo a la emblemática bajada, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, junto a su esposa realizaron una actividad para juramentar a los nuevos palmeritos que se unen este año a la tradición.

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