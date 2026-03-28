Semana Santa 2026: estas son las tradiciones del caraqueño

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Semana Santa aparte de ser una fecha religiosa también tiene con ella muchas tradiciones y promesas que el caraqueño cumple.

Tales costumbres están ligadas al respeto y a su vez a la comida. Por ejemplo, el no comer carne el Viernes Santo.

Esta práctica, que se mantiene como una tradición arraigada mas no como una obligación bíblica, sugiere evitar las carnes rojas al ser alimentos asociados históricamente a banquetes y celebraciones.

En su lugar, optan por el pescado o ciertas aves para no irrespetar la fecha.

¿Cuáles son las tradiciones del caraqueño?

2001 realizó una encuesta en la que la mayoría de caraqueños afirmó que cumplen con respeto el no comer carne y a cambio cocinan platos con pescado.

Consuelo, una de las consultadas, explicó que su rutina consiste en sustituir las carnes por pollo o pescado, siendo este último su opción predilecta para la Semana Mayor.

Además, en estos días también son muy famosos ciertos dulces, como el arroz con coco y majarete.

La historia cuenta que no comer carne se debe a que son platos que se asociaban a fiestas y momentos de alegría, mientras que el pescado era un alimento sencillo y humilde, por lo que comerlo era reflejado como cumplir con un sacrificio, al igual que hacer ayuno.

Se dice que al hacer ayuno solo se permitía una comida al día, de ahí parten muchos de los dulces criollos que se comen en la Semana Mayor.

Tanto el majarete como el arroz con coco son recetas con buen aporte calórico que hacen que la persona coma se alimente y resista por muchas horas, aunque no cumpla con las tres comidas del día.

Muchas personas toman este asueto como una oportunidad de estar en casa y relajarse de la vida laboral por al menos cuatro días seguidos.

¿Qué hacen los caraqueños en Semana Santa?

La señora Lourde, encuestada, compartió que durante la Semana Santa no saldrá, a menos que sea para ir a la iglesia y cumplir con su expiación para Dios.

Su rutina religiosa incluirá buscar el ramo el Domingo de Ramos, ir a la procesión el viernes, asistir a misa el jueves e ir a la iglesia todos los días que pueda.

"Quiero por lo menos visitar las siete iglesias, si Dios me da salud y vida", expresó a 2001.

Para algunas personas, visitar al Nazareno de San Pablo también es muy importante en la Semana Mayor.

Francisco, encuestado, detalló cual es su rutina para estos días religiosos. El entrevistado indicó que suele cumplir con ir a la misa del Nazareno en la Basílica Santa Teresa en la madrugada, sin embargo, no acompaña la procesión por temas de horario.

"Yo me acostumbré a la ruta antigua, que le daban la vuelta al sector y ya a las 7 de la noche uno estaba listo", comentó, sobre que ahora como es más temprano se le complica participar.

Desde hace muchos años la ruta del Nazareno de San Pablo es más amplía, esto se debe a la gran devoción que hay en Caracas, por lo que recorre más puntos del centro de Caracas.

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