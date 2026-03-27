Procesiones y actos religiosos: así se vivirá la Semana Santa 2026 en Caracas

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La Alcaldía de Caracas presentó oficialmente la agenda de actividades para la Semana Santa 2026, que se llevará a cabo desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Durante estos días, la ciudad ofrecerá una variada programación que incluye eventos religiosos, deportivos y culturales pensados para el disfrute de toda la familia en un ambiente de paz y seguridad.

El cronograma destaca por su despliegue en las 22 parroquias del municipio, permitiendo que los ciudadanos participen cerca de sus hogares.

Inicio de las actividades y eventos deportivos

La programación arranca este viernes 27 de marzo con un concierto del Orfeón Libertador en el Palacio Municipal a las 4:00 p.m.

El deporte también tendrá un lugar protagónico con el inicio de la "Copa Semana Santa 2026" de béisbol en el Complejo Andrés Miranda y un torneo de pelotica de goma que se realizará el domingo 29 en las comunidades.

Tradiciones religiosas y procesiones

Como es costumbre, los actos de fe son el corazón de estas fechas. El miércoles 1 de abril se realizará la misa y procesión del Nazareno de San Pablo en la Plaza Diego Ibarra a las 4:00 p.m. Además, los días jueves 2 y viernes 3 de abril se facilitará la tradicional visita a los siete templos en las iglesias del centro de la ciudad, mientras que el viernes 3 se llevará a cabo el "Acto de las 7 Palabras" en la Plaza Bolívar.

Gastronomía y recreación familiar

Para quienes buscan opciones recreativas, el lunes 30 de marzo se instalará la "Feria del Pescado" en el Mercado de Coche y el "Festival de Dulcería Criolla" en la Plaza El Venezolano.

También habrá festivales de papagayos, funciones de títeres y cine religioso en las distintas parroquias. El cierre de la semana será el domingo 5 de abril con la tradicional Quema de Judas a partir de las 10:00 a.m.

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