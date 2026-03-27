Pesca genera alerta en Falcón: capturan especie en peligro de extinción que supera los 160 kilos

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En las costas de Chichiriviche, estado Falcón, pescadores artesanales realizaron la captura de un ejemplar de gran tamaño de mero guasa (Epinephelus itajara), lo que generó preocupación entre ambientalistas.

El animal, con un peso aproximado de 162 kilogramos, fue extraído en una faena que requirió el apoyo de varios pescadores debido a sus dimensiones inusuales.

Un hallazgo poco común en aguas venezolanas

El hecho ocurrió en las cercanías del sector Boca de Tocuyo, donde la presencia de este tipo de especies no es frecuente tan cerca de la costa.

La aparición del ejemplar ha despertado debate sobre la conservación marina y el impacto de la pesca sobre especies consideradas vulnerables en el Atlántico.

Características del mero guasa

El mero guasa es uno de los peces más grandes de la familia de los serránidos y puede alcanzar tamaños extraordinarios en condiciones óptimas. Su cuerpo robusto, cabeza amplia y aletas desarrolladas lo convierten en un depredador destacado de los ecosistemas marinos.

Principales rasgos de la especie:

Puede superar los 2 metros de longitud

Llega a pesar más de 400 kilogramos en casos extremos

Habita arrecifes y fondos rocosos

Presenta coloraciones entre gris, oliva y tonos pardos

Se distingue por su crecimiento lento y longevidad

Esta especie cumple un rol clave dentro del equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que actúa como depredador de alto nivel en arrecifes y zonas costeras. Sin embargo, su lenta reproducción y crecimiento la hacen especialmente vulnerable a la sobrepesca.

Actualmente, el mero guasa es considerado una especie en riesgo en varias regiones del Atlántico, debido a la presión pesquera y la degradación de su hábitat natural.

Debate sobre su protección en Venezuela

El hallazgo ha reactivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de conservación en el país. Aunque existen recomendaciones sobre la pesca deportiva, especialistas señalan que se requieren normas más estrictas para evitar la disminución de sus poblaciones.

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