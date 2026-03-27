Recomendaciones de la Alcaldía de Maracaibo para el calor durante las próximas semanas: detalles

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Maracaibo enfrenta un incremento significativo de las temperaturas, con valores que pueden alcanzar hasta los 39 grados de sensación térmica, según pronósticos meteorológicos recientes.

Las autoridades han emitido alertas preventivas ante el impacto del calor extremo que se intensifica durante la temporada comprendida entre marzo y mayo.

Pronóstico climático del Inameh

De acuerdo con estimaciones del Inameh, el mes de abril se perfila como uno de los más calurosos del año en la región. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 y 39 °C, mientras que la sensación térmica puede ser mayor debido a la humedad característica del estado Zulia.

Riesgos para la salud

El aumento del calor y la humedad eleva la posibilidad de afectaciones en la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas.

Principales riesgos:

Deshidratación acelerada

Golpe de calor

Fatiga por exposición prolongada al sol

Malestar general por radiación solar intensa

Medidas de prevención recomendadas

Las autoridades han reforzado una serie de recomendaciones para reducir los efectos del calor extremo en la población. Estas medidas buscan proteger la salud y evitar emergencias médicas durante las horas de mayor radiación solar.

Recomendaciones clave:

Evitar actividades entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Mantener hidratación constante, incluso sin sensación de sed

Usar ropa ligera, fresca y de colores claros

Protegerse con sombreros y lentes de sol

Aplicar protector solar de alto factor y reaplicarlo regularmente

Además de las medidas básicas, se recomienda adaptar las rutinas diarias para reducir la exposición al sol. Programar actividades en horas más frescas y buscar espacios ventilados puede ayudar a disminuir el impacto de las altas temperaturas.

También se sugiere mantener una alimentación ligera y reforzar el consumo de líquidos para favorecer la hidratación y el bienestar general durante la ola de calor.

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