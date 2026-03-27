Reporte Inameh: lluvias con actividad eléctrica en estas regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 27 de marzo de 2026 predominará el cielo despejado en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, se espera la formación de mantos nubosos que generarán lluvias y chubascos en regiones específicas. Durante la tarde y la noche, estas condiciones de nubosidad aumentarán en el sur del país, donde no se descartan descargas eléctricas.

Lluvias en el sur y oriente

Hacia el final de la tarde, se prevé abundante nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro y Amazonas. También se esperan lluvias débiles o lloviznas de corta duración en zonas de Sucre, el este de Miranda y el estado Zulia.

Pronóstico para la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el día comenzó con nubosidad y posibles lloviznas aisladas en las zonas de montaña. Para el resto de la jornada, se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado con periodos de sol.

Las temperaturas máximas en la capital rondarán los 30°C, mientras que en las zonas costeras de La Guaira el calor podría subir hasta los 34°C.

Calor extremo en los llanos y occidente

Las temperaturas más altas del día se registrarán en los estados centrales y occidentales. Ciudades como San Juan de los Morros, San Carlos, Guanare y Barinas alcanzarán picos de hasta 38°C. En contraste, las zonas montañosas de Mérida registrarán las temperaturas más bajas, llegando a los 8°C durante la madrugada.

Datos astronómicos

El sol se ocultará este viernes a las 6:38 p. m. (hora local). En cuanto a la luna, el reporte indica que nos encontramos a dos días de la fase de Cuarto Creciente, lo que influirá en la iluminación nocturna de las próximas jornadas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube