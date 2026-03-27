Delegación venezolana llega a Washington para instalar misión diplomática: anuncios

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La delegación venezolana enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inició su visita oficial en Washington este jueves 26 de marzo.

​La comitiva está liderada por el Encargado de Negocios, Felix Plasencia, y el viceministro Oliver Blanco, y tienen como misión restablecer la presencia diplomática en suelo estadounidense.

¿Qué dijeron los funcionarios venezolanos?

“Estamos en Washington, acompañando al Encargado de Negocios en la instalación de nuestra misión diplomática en los Estados Unidos de América. Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, expresó Blanco en una declaración oficial.

La delegación ha sostenido encuentros con el Subsecretario de Estado, Christofer Landau y otros funcionarios del gobierno norteamericano.

"Seguiremos con la agenda que informaremos en los próximos días", añadió.

Pronto se izará la bandera venezolana en EEUU

"Me reuní en el Palacio de Miraflores con la delegación diplomática encabezada por Félix Plasencia, que parte hacia los Estados Unidos para asumir la representación de Venezuela en el inicio de una nueva etapa de relacionamiento bilateral sustentada en el respeto mutuo, el diálogo político y la cooperación entre nuestros países", escribió Rodríguez junto a un video ayer miércoles 25 de marzo.

Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EEUU y la apertura de su Embajada en Venezuela, Rodríguez aseguró que muy pronto la bandera nacional se izará en territorio norteamericano.

En tal sentido, se espera que en los próximos días se reabran las puertas de la Embajada venezolana y sus consulados, y así poder brindar servicios y atención a los connacionales que se encuentren en dicho territorio.

La embajada en Washington, D.C. está ubicada en 1099, 30th Street NW.

¿Dónde se encuentran los consulados de Venezuela en EEUU?

Sedes Principales en Estados Unidos

Washington D.C. (Embajada y Sección Consular): Dirección: 1099 30th Street, NW, Washington, D.C. 20007. Ubicación: Sector de Georgetown. Es el centro operativo principal para la acreditación de nuevos funcionarios.

Miami, Florida: Dirección: 1101 Brickell Avenue, Suite 300 (North Tower), Miami, FL 33131. Nota: Es la sede con mayor demanda histórica. Recientemente se han reportado movimientos de adecuación en el edificio Panorama Tower y alrededores para retomar servicios.

Nueva York, Nueva York: Dirección: 7 East 51st Street, New York, NY 10022. Ubicación: Cerca de la Quinta Avenida y la Catedral de San Patricio.

Houston, Texas: Dirección: 2401 Fountain View Drive, Suite 220, Houston, TX 77057.

San Francisco, California: Dirección: 1700 California Street, Suite 420, San Francisco, CA 94109.

Chicago, Illinois: Dirección: 20 North Wacker Drive, Suite 1925, Chicago, IL 60606.

Boston, Massachusetts: Dirección: 545 Boylston Street, 3rd Floor, Boston, MA 02116.

Nueva Orleans, Luisiana: Dirección: 400 Poydras Street, Suite 2145, New Orleans, LA 70130.



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