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Más de 280 alumnos reciben educación de calidad y biligüe en una de las escuelas más emblemáticas del municipio El Hatillo. Se trata del colegio María May, el cual acaba dwe arribar a sus 64 años formando al futuro de este municipio caraqueño.

Su alcalde, Fernando Melena, informó que en la María May la alcaldía ha dispuesto diversos programas educativos especiales, los cuales son implementados para atender una poblaciónd e escasos recursos, pero que se encuentran en un enclave significativo historicamente para el municipio.

Actualmente, más de 200 alumnos reciben educación de primera a través de sus maestros, quienes en su mayoría salieron de las aulas de la María May para formarse como profesionales de la educación y hoy día son multiplicadores de una calidad de vida, en su propio municipio. Dichos educadores, de la mano con la Alcaldía, implementan programas educativos innovadores.

Como elemento diferenciador, la institución apuesta por la creatividad y la innovación a través de un enfoque especial en manualidades dentro de su matrícula, fomentando el desarrollo de habilidades prácticas en los estudiantes. Asimismo, el fortalecimiento académico es una prioridad, contando actualmente con 140 alumnos instruyéndose en clases de inglés distribuidas en cinco niveles, como parte de los programas de formación integral que impulsa la Alcaldía.

Aunado a esto, hay otros programas educativos como La Caja Viajera, que incentiva en los niños la lectura y las jornadas antropométricas, que ayudan a monitorear y mejorar la calidad de vida de los alumnos. “Nuestra intención es que los alumnos de la María May y todas las escuelas del municipio, tengan calidad de vida. Por eso, estamos en la obligación de decir que Vamos por Más Educación”, expresó Melena