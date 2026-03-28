Venta de pescado en Semana Santa: meten lupa a los precios en el Mercado de Coche

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El pasado miércoles 25 de mayo, las autoridades realizaron un operativo especial en el Mercado Mayorista de Coche, específicamente en el sector Playa Pescado, con el objetivo de reforzar el control de precios y garantizar condiciones de compra transparentes durante la temporada de Semana Santa.

La jornada contó con la participación de equipos de la Sundde y Sencamer, encargados de la fiscalización comercial y la verificación técnica de los productos.

Verificación de normativas comerciales

Durante la inspección, los funcionarios revisaron el cumplimiento de las normas vigentes en materia de comercio. Uno de los puntos principales fue la comprobación de la plantilla obligatoria de precios, instrumento que permite a los consumidores conocer los costos reales de los productos y evitar prácticas irregulares en la venta.

Control técnico de balanzas

Otro aspecto clave del operativo fue la revisión de los instrumentos de pesaje utilizados por los comerciantes. Las autoridades realizaron la calibración de balanzas para asegurar que las mediciones fueran exactas y confiables, protegiendo así tanto al comprador como al vendedor.

El aumento en la demanda de pescado durante la Semana Santa convierte este tipo de operativos en una medida preventiva importante.

En esta temporada, el consumo de productos del mar se incrementa significativamente, lo que obliga a reforzar la supervisión para evitar especulación y asegurar precios accesibles para la población.

La jornada se realizó bajo los lineamientos de la Alcaldía de Caracas, como parte de un plan de control y vigilancia en mercados estratégicos de la ciudad. El objetivo es mantener el orden comercial y ofrecer a los ciudadanos espacios de compra más organizados, seguros y confiables.

Las autoridades recomiendan a los compradores verificar siempre los precios exhibidos y reportar cualquier irregularidad, fortaleciendo así la transparencia en el proceso de compra y venta en la capital.

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